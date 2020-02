Se billedserie Skensveds vindere af D-rækken Benny Andreassen(tv) og Peter Westergård i kamp i den indledende pulje.

114 seniorer svingede battet

Deltagerantallet ved BAT 60 + bordtennis doublestævnet i Skensvedhallen onsdag den 19. februar var overvældende, konstaterer Skensved IF Bordtennis.

114 spillere deltog i stævnet, der dermed er et af de største BAT 60 + stævner, der har været afholdt på Sjælland. De mange tilmeldinger er endnu et tegn på, at bordtennis er en god motionsform for ældre over 60 år og at ældrebordtennis stadig vinder frem. Stævnet blev bakket op af Højelse Vinkælder & Selskabslokale, der var lokal sponsor for BAT 60 + stævnet i Skensved.

Der blev spillet på 16 borde i fire rækker opdelt i puljer hver med 4-7 doublepar; A-rækken med 1 pulje, B-rækken med 3 puljer, C-rækken med 6 puljer og D-rækken med 3 puljer. 6 spillere fra Skensved IF Bordtennis deltog og alle klarede sig fint: Gunde Jensen/Roald Ganzhorn blev nr 2 i A-rækken, Harry Laursen/Freddy Madsen blev bedst blandt de doublepar, der var blevet 3.-er i indledende pulje i B-rækken; Peter Westergård/Benny Andreassen blev vinder af D-rækken.

Vindere af de enkelte rækker blev:

A-rækken:

Gert Jørgensen/ Uffe Petersen, Brønshøj

B-rækken:

Jesper Jerslund/ Jesper Eriksen, Hillerød/Frederiksværk

C-rækken:

John Andreasen/ Henrik Nielsen, Skelgården

D-rækken:

Benny Andreassen/ Peter Westergaard , Skensved

Stævnet blev arrangeret af BAT 60 + i samarbejde Skensved IF Bordtennis.

BAT 60 + er et samarbejdsprojekt mellem DGI og BTDK(tidligere DBTU) og er oprettet med det formål at tilbyde bordtennis som motionsform til ældre, der er fyldt 60 år.

Gert Jørgensen DGI opstartede i 2014 stævner for de 60+'ere, som var i klemme i dansk bordtennis's stævner, fordi der ikke var arrangementer for begyndere og let øvede. Herfra opstod ideen om BAT60+, og Ole Hückelkamp(BTDK) blev samarbejdspartner og iværksætter sammen med Gert Jørgensen. Efterfølgende blev BAT 60 + yderligere styrket med to 60 + ambassadører, bla den tidligere Skensvedspiller, EM veteran sølvvinder Erling Nielsen.

Når BAT 60 + stævner løber af stabelen , er det Tommy Jensen og Ole Dons fra BAT 60 + der udsender invitationer, modtager tilmeldinger, udsender program og står for stævneafviklingen hos den lokale klub. Årligt afholdes der 8 BAT 60 + stævner.

Den lokale klub (her Skensved IF Bordtennis ) sørger for lokale, at det nødvendige antal bordtennisborde og materiel er opsat og klar til brug samt er ansvarlig for , at frokost kan serveres til alle tilmeldte spillere.

Umiddelbart er cafeteria og halkapaciteten i Skensvedhallen ikke gearet til dagens store BAT 60+ stævne. Men med indhentning af extra bordtennismateriel til Skensvedhallen og bespisning gruppevis , blev problemet løst.

Gunde Jensen, der er 60 + ansvarlig i Skensved IF Bordtennis og lokalansvarlig for stævnet, udtrykker stor tilfredshed med forløbet af hele arrangementet. Et arrangement, der ikke kunne være afviklet uden stor hjælp fra bordtennisafdelingens medlemmer ved klargøring af borde mm og fra Idrætsforeningens håndboldafdeling for en stor cafeteriaindsats; et rigtig godt stævne med megen ros fra de deltagende 60 + spillere.For fremover at kunne tilbyde værtsskab for lignende stævner, arbejder Bordtennisafdelingen på at få mere opbevaringsplads i Skensvedhallen. Specielt den positive udvikling i antal af 60+ bordtennisspillere gør denne indsats aktuel.