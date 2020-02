- Vi har masser af indflydelse

Jacob Mark var hovedtaler på den årlige generalforsamling for SFerne i Køge. De mange medlemmer fik en spændende beretning om livet på Christiansborg og de spændende regeringsforhandlinger før sommerferien, hvor der for første gang nogensinde blev udarbejdet et fælles forståelsespapir mellem regeringen og dens støttepartier. Der var mulighed for spørgsmål fra tilhørende, og mange interessante emner blev vendt.

Generalforsamlingen vedtog to politiske resolutioner, som der skal arbejdes videre med i den kommende tid. SF opfordrer Byrådet til at rejse krav til regeringen om, at sikre direkte tog på "Lille Syd" (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord til København H. Ligeledes ønsker vi, at regeringen sikrer løsning/økonomi til at rette op på de meget nedslidte skinner på Østbanen. Vi ønsker dette for at fremtidssikre betjening af strækningen på et serviceniveau tilsvarende niveauet fra dec. 2019. Vi ønsker at sætte fokus på den bedste transport til Køges mange uddannelser og det nye supersygehus.