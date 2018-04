Se billedserie Efter behandlinger hos Hans Henrik Gregers Høegh er chalotte Bendtsen i dag helt uden gener efter sit trafikuheld. Foto: Henrik Førby Jensen

- Hans Henrik har reddet mit liv

Køge Onsdag - 15. april 2018 kl. 06:01 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hans Henrik har reddet mit liv - det er jeg slet ikke i tvivl om.

Så klart vurderer ejendomsmægler Charlotte Bendtsen den alternative behandling, hun har fået af naturterapeut, healer og zoneterapeut Hans Henrik Gregers-Høegh efter et trafikuheld sidste år.

Ulykken var tæt på at koste hende livet hele to gange. Hun blev påkørt af en lastbil bagfra og i første omgang medførte uheldet et kraftigt piskesmæld. Charlotte Bendtsens læge henviste hende til en neurolog, som lettere chokeret kunne konstatere, at hendes blodtryk var så højt, at det simpelthen ikke kunne måles.

Ved et tilfælde hørte hun om naturterapeut, healer og zoneterapeut Hans Henrik Gregers-Høegh, som har haft sin lille klinik i Brogade siden 1986. Charlotte Bendtsen besluttede at prøve den alternative behandling og det blev et vendepunkt i hendes sygdomshistorie.

- Det er svært at forklare, for hele forløbet har været så fantastisk. Hans Henrik helede mig indefra. Han mærker dig på foden og så heler han dig. Han har sin hånd på dig uden på tøjet og så mærker du en gennemstrømmende varme gennem hele kroppen. Og så får du en energi. Jeg er naturligt skeptisk, men jeg er faktisk ligeglad med, om han så spillede på en bongotromme - bare det virker. Og det gjorde det. Lægerne kan ikke forklare, det, konstaterer hun.

Siden nytår har hun været helt rask. Hun er lykkelig for, at hun kom i kontakt med den alternative behandler i rette tid. Nær-dødsoplevelsen har givet hende en større bevidsthed om de små ting i livet. Om at være til stede.

- Jeg er blevet et bedre og gladere menneske. Mere nærværende. Jeg har fået mit liv igen - en ekstra chance, konstaterer Charlotte Bendtsen.

Hun ville ønske, at det etablerede system ville se mere imødekommende på muligheden for alternativ behandling i særlige tilfælde. Hun understreger, at hendes formål ikke er at kritisere behandlingen i sundhedsvæsenet - men hun har en appel.

- Generelt synes jeg, vi har et velfungerende sygehusvæsen med særdeles dygtige læger og sygeplejersker. Jeg ville dog ønske, at det etablerede sygehusvæsen og den alternative verden kunne arbejde sammen. Jeg er overbevist om, at sådan et samarbejde ville resultere i kortere sygdomsforløb og færre gener for patienterne, siger hun.