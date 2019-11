- Du spiller sindssygt, Aki!

Se billedserie Både drenge og piger gik frisk til kampene ved skoleturneringen.

Køge Onsdag - 20. november 2019 kl. 09:06 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med det yderste af tåspidsen lykkedes det sent mandag aften angriberen Martin Braithwaite at sende nationens fodboldfans i ekstase, da han scorede det afgørende mål i herrelandsholdets altafgørende kamp mod Irland.

Indtrykket fra den succesfulde EM-kvalifikationskamp har dårligt nået at bundfæste sig, før klasser fra tre lokale skoler er på græs denne tirsdag formiddag på træningsbanerne ved Capelli Sport Stadion i Køge.

Tirsdag sluttede halvanden uges EM-kvalifikation på stadion. U19-landsholdene fra Danmark, Frankrig, Færøerne og Finland har spillet kvalifikationskampe til europamesterskaberne i 2020 på det nye stadion, og HB Køge og Skolernes Idrætsråd har i den anledning indgået et samarbejde om en skoleturnering for alle kommunens 7. klasser.

Ialt seks hold fra tre skoler - Hastrupskolen, Kirstinedalsskolen og Holmebækskolen - har mod på skolefodbold i november måned.

Lidt for få, synes formand for Skolernes Idrætsråd, Thomas Kielgast. Han tilskriver årstiden og en kort tilmeldingsfrist den beskedne tilslutning. Han skutter sig lidt i den bidende vind og er snart efter på vej ind for at få sig en kop kaffe.

- Det er sidst på året og det er koldt. Det er lige i underkanten (med tilmeldinger red.), men vi håber at kunne gentage det næste år. Vi etablerede Skolernes Idrætsråd for fire-fem år siden og vi er hele tiden på udkig efter idrætsaktiviteter for skolernes elever. Sidste år lavede vi en fed turnering for første- og andenklasser i Herfølge og vi har lavet Skole OL. Det var naturligt at lave skoleturneringen her i forbindelse med EM, da HB Køge kontaktede os, men det var med lidt kort varsel, forklarer formanden.

Thomas Kilegast forventer, at skoler fra Stevns og Solrød også får mulighed for at deltage i skoleturneringen til næste år. Formålet er at styrke eleverne socialt gennem idrættens kammeratskab og fysisk aktivitet, forklarer han.

- For mig kunne det sådan set lige så godt være cricket eller bueskydning - det vigtigste er, at vi får eleverne til at blive interesserede i at dyrke idræt. At nogle af dem, der ikke dyrker idræt, får lyst til at melde sig ind i en klub Vi har fået henvendelse fra skoler fra Stevns, som er meget interesserede, så de er selvskrevne næste gang og jeg tænker også, at vi vil invitere Solrøds skoler. Vi kan lige så godt tage omegnskommunerne med, mener han.

På de to baner og ved sidelinjen er begejstringen og entusiasmen til at få øje på. Klassekammeraterne hepper, mens målmand Daimar Kalin fra Kirstinedalsskolen har travlt med at dirigere sine tropper:

- Bag dig, Kragh - han er helt fri. Du spiller sindssygt, Aki. Skyd!, lyder udbruddene fra den engagerede keeper, der kun må hente bolden ud at nettet en enkelt gang, mens kollegaen i den anden ende må tage den tunge gang fire gange.

Ved sidelinjen sidder Mira Chehade og strækker sit baglår. Hastrupskolens topscorer har allerede »nettet« seks gange på én halvleg, men er udgået af kampen på grund af en forstrækning.

Humøret fejler dog ikke noget hos den talentfulde pige, der går til fodbold i HB Køge i sin fritid.

- Det gør ikke så ondt mere - det er fint nok. Det er en fed turnering, for vi kommer ud og ser noget andet, end vi plejer og vi møder elever fra de andre skoler, mener hun.