Se billedserie Hanne Larsen bad Lars Løkke Rasmussen huske på de ældre, som har det svært. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Video: Hanne til Lars Løkke: Tænk lidt på os ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Hanne til Lars Løkke: Tænk lidt på os ældre

Køge KV17 - 18. november 2017 kl. 13:17 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Et bad en gang om ugen. Har du lyst til det?

Det var et af de spørgsmål, som Lars Løkke Rasmussen blev mødt med, da han lørdag formiddag besøgte Køge Torv. Her greb Hanne Larsen, der var på torvet med sin cykel for at handle, fat i statsministeren.

Hanne Larsen fortalte Lars Løkke, at det er svært at være ældre i dag og appellerede til, at han havde fokus på det.

- Det er derfor vi har afsat ældremilliarden, svarede Lars Løkke og tilføjede, at det så er byrådets opgave at prioritere ældreområdet.

- Byrådet skal løse de opgaver, så man kan frigøre penge til at investere i ældreområdet. Køge er ikke i top ti, når det gælder om at få almindelig mennesker i beskæftigelse. Køge har alle muligheder med den buldrende udvikling, der er her. Og kan man få flere i beskæftigelse, kan man prioritere pengene til andre opgaver, sagde Lars Løkke Rasmussen.

På rundturen på Torvet og de omkringliggende forretningsgader mødte statsministeren en hjemløs Hus Forbi-sælger. Manden fortalte, at han netop fejrede, at det var to år siden, at han var holdt op med at drikke.

- Det er to år siden, jeg sidst har fået en øl. Kender du det, spurgte han Løkke til stor morskab for statsministeren og resten af følget.

Lars Løkke blev også standset af indehaveren af Ankers Tivoli, Frederik Anker. Han ville gøre statsministeren opmærksom på, at der er meget vanskelige forhold for frivillige, når de vil holde arrangementer som for eksempel kræmmermarkeder eller byfester.

- De frivillige bøvler med, at de skal lave urimelig mange ansøgninger til mange forskellige myndigheder, hvis de for eksempel skal sætte et telt op. Selv om man bare skal stille et telt op i en uge, kræver det samme regler, som hvis man søger om at bygge et hus. Det betyder, at de frivillige foreninger bruger i tusindvis af timer på ansøgninger, også selv om det er fester eller markeder, der har kørt i årevis. Og så er der forskel på reglerne fra by til by. Køge har ét sæt regler, Roskilde er andet sæt og Hillerød et tredje, sagde Frederik Anker, der også er formand for Danmarks Tivoliforening.

Det lovede statsministeren at han ville undersøge nærmere.

Under besøget kommenterede Løkke også på det valgresultat, som Venstre opnåede ved det seneste kommunalvalg i Køge Kommune.

- Vi ser i nogle kommuner nogle lidt underlige konstellationer, hvor et lille parti får borgmesterposten og det store parti bliver sat udenfor. Men det er en de af det kommunale spil, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Lars Løkke Rasmussen, der selv er opstillet som folketingskandidat i Køge-kredsen, 6308 stemmer her.