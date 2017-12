Venstre er sat uden for indflydelse

- Jeg kan nu konstatere, at vi er det eneste parti, som ikke er inviteret med omkring bordet. Det synes vi er rigtig ærgerligt. Men vi må konkludere, at Socialdemokratiet opfatter Venstre som en trussel. Vi har arbejdet bredt de sidste fire år. Så jeg kan kun se, at det må være derfor, siger Mette Jorsø.

- Vi vil stadig gøre, hvad vi kan for at få mest mulig indflydelse, selv om det ser ud til, at det kan blive rigtig svært, siger Mette Jorsø, som ikke ønsker at kommentere, om Venstre selv har henvendt sig til flertalsgruppen for at afsøge muligheden for at komme med i konstitueringsaftalen.