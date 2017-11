Søren Brask og René Jespersen kort efter at de forlof DF.

Tidligere DF'ere: Fløjkrig rasede i årevis

Køge KV17 - 17. november 2017 kl. 17:07 Af Katrine Wied

Det var en årelang fløjkrig, der brød ud i lys lue, da Søren D. Brask og René Jespersen forlod DF's byrådsgruppe i konstitueringsforhandlingerne efter kommunalvalget i 2013. Det fortæller de to politikere, der i dag har valgt at stå frem med nye detaljer om striden i Dansk Folkeparti, der førte til, at magten skiftede hænder i Køge Byråd for fire år siden.

Ifølge Søren D. Brask og René Jespersen var bruddet en kulmination mellem Borup-fløjen og Køge-fløjen i Dansk Folkepartis Køge-afdeling. De fortæller, at striden havde rødder tilbage til 2009, hvor de to politikere første gang fik en advarsel fra DF-partitoppen på Christiansborg. En parti-top, der fire år senere valgte at trække stikket for Søren D. Brask og René Jespersen DF-medlemsskab.

Dette forløb, som I i dag har valgt at lægge frem, ligger nu mange år tilbage og er noget, som skete under det sidste kommunalvalg. Hvorfor ønsker I, at det skal frem nu?

- Der skrives stadig meget om det her, blandt andet på Facebook. Vi føler, at man skal kende historikken, også det, som ikke har været fremme før. Vores bøn er, at folk forstår, at vi gjorde det for at holde det, vi lovede i valgkampen. Og så gjorde vi det for, at DF skulle have mest mulig magt i byrådet, forklarer Søren Brask.

Konkret stod striden mellem Brask og Jespersen på den ene side og Dora Olsen på den anden side, fortæller de to politikere.

- Jeg var som formand for DF Køge meget proaktiv i at samle Køge Kommune i forbindelse kommunesammenlægning. Jeg var tilflytter og var kommet til Køge i 1999. Derfor kunne jeg godt være katalysator for tankegangen om et samlet Køge, siger Søren D. Brask.

Som han oplevede det, var Dora Olsen derimod mere optaget af Borup.

I februar 2009 bliver Dora Olsen valgt som spidskandidat for Dansk Folkeparti i Køge Kommune.

- Det var det første valg efter kommunesammenlægningen, hvor Dora bliver valgt som spidskandidat. Det viser sig hurtigt, at hun ifølge vælgerforeningens bestyrelses opfattelse ikke evner at lede en valgkamp, som det kræves af en spidskandidat. Det er spidskandidaten, der skal sætte retningen, og det syntes vi ikke på det tidspunkt, at hun formåede. Derfor stillede et flertal i bestyrelsen et mistillidsvotum til Dora og sendte det til DF på Christiansborg. Vi ville gerne have Christiansborgs tilladelse til at holde et nyt, ekstraordinært opstillingsmøde, siger Søren D. Brask.

Det er 1. juni 2009. Men Christiansborg reagerer ikke, som de to daværende DF'ere har håbet på. Tværtimod er der ubetinget støtte til Dora Olsen fra partitoppen.

- Der går ikke mange timer, før vi får en henvendelse fra Christiansborg. Vi skal indkalde til et møde, hvor hele bestyrelsen skal være til stede. Så stiller to mand høj, Carl Kristian Ebbesen og Steen Thomsen, fra Christiansborg, fortæller René Jespersen, som lægger hus til mødet.

- Der får vi at vide, at det kan ikke lade sig gøre at holde et nyt opstillingsmøde. Det er Dora, der er spidskandidat. Sådan er det og sådan bliver det, refererer Jespersen, der var medlem af bestyrelsen.

Det næste opgør mellem de to fløje kommer på valgnatten i november 2009.

Her står DF med de afgørende mandater og rollen som kongemager.

- DF bliver tilbudt borgmesterposten af blå blok. Men Dora siger nej til borgmesterposten og vælger at lave en aftale med S og SF, hvor Marie Stærke bliver borgmester, siger Søren D. Brask, som er meget uenig i den beslutning.

- Jeg taler derfor i telefon i næsten en time med Kristian Thulesen Dahl på valgnatten om, at jeg skal tage borgmesterposten i stedet for Dora. Men det får jeg at vide, at det må jeg ikke.

I juni 2010 bliver DF indkaldt til et møde, hvor de får at vide, at Marie Stærke skal på barselsorlov. Her opstår der igen uenighed i DF-gruppen om, hvordan man skal håndtere, hvem der skal være barselsvikar for borgmesteren.

Da partierne efter valget året før underskriver konstitueringen, indgår det i aftalen, at det er Socialdemokratiet, der skal have borgmesterposten. Søren D. Brask og René Jespersen mener, at det indebærer, at det også gælder, selv om det ikke er Marie Stærke, der beklæder posten, og at DF for at overholde den aftale, man har indgået skal acceptere, at det er Socialdemokratiet, der leverer vikaren. Det fremfører de på mødet med Socialdemokraterne, hvor Dora Olsen ikke deltager.

Men Dora Olsen ikke enig i deres fortolkning af aftalen.

- Dora ønsker som 1. viceborgmester selv at indtræde som borgmestervikar, fortæller René Jespersen.

Så Brask og Jespersen bliver endnu en gang indkaldt til møde med partitoppen fra Christiansborg. De bliver beskyldt for illoyalitet.

- Vi bedt om at komme med en redegørelse for forløbet for, at Dora ikke bliver borgmestervikar. Der får vi en skriftlig advarsel om, at vi har tolket konstitueringsaftalen til ugunst for DF, siger Søren Brask.

- Vi får også at vide, at hvis vi ikke vil skrive under på det gule kort, vil vi blive smidt ud af partiet,supplerer René Jespersen.

Hovedbestyrelsen ønsker desuden fremover at blive orienteret, inden væsentlige aftaler indgås.

Op mod valget i 2013 lover både Søren Brask, der sidder i byrådet i perioden op til, og René Jespersen, der har været en valgperiode uden for, at de vil gå efter at skabe et blåt flertal, hvis det bliver muligt.

Den mulighed opstår på valgnatten, efter at blandt andet Venstre har haft et kanonvalg. Også DF har gjort det godt i stemmeboksene og har fået tre mandater. DF indgår i en aftale med Venstre og Konservative om at skabe et flertal. Men efter at aftalen er indgået, laver Dora Olsen alligevel en ny aftale med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Konservative.

- Den aftale tilgodeså ikke vores ønsker, som vi så det. Den tilgodeså heller ikke den indflydelse, vi havde fået i og med, at vi havde fået tre mandater, siger Søren D. Brask.

I aftalen fik SF tre formandsposter til to mand og DF fik to formandsposter til tre mand. Det var en skævvridning, mente de to.

På valgnatten troede Dora Olsen, at DF'eren Jørgen Mundt var blevet genvalgt, og hun havde forhandlet en formandspost for Teknik- og Miljøudvalget hjem til ham. Men da det efter fintællingen gik op for partiet, at mandatet i stedet var gået til René Jespersen, frasagde hun sig på DF's vegne formandsposten, som i stedet gik til Torben Haack fra SF. Dora Olsen havde fået social- og sundhedsudvalget.

- Hun måtte have et personligt ønske om ikke at være afhængig af René og mig, når hun kunne afgive Teknik- og Miljøudvalgsformandsposten i stedet for at give den til en af os, mener Søren Brask.

Han havde selv fået en plads i skoleudvalget, men Dora Olsen havde betinget sig, at det kun skulle være for to år, fordi hun ville se, hvordan han klarede det. Hun var blandt andet utilfreds med hans afrapportering om skolernes økonomi.

Det var på den baggrund, at Søren D. Brask og René Jespersen valgte i dagene efter valget 2013 at forlade deres gruppe og Dora Olsen og i stedet indgå den konstitueringsaftale med de borgerlige partier med Flemming Christensen (K) som borgmester.

En måned efter blev Søren Brask og René Jespersen ekskluderet af Dansk Folkeparti og har siden meldt sig ind i Venstre, som de nu genopstiller for.

Begge i dag Venstre-politikere understreger, at de i dag ikke har noget udestående med DF, der har fået en ny spidskandidat, B.S. Andersen, i Køge:

- Ny mand på posten betyder nye tider og skikke.