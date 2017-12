Den politiske aftale mellem S, K, SF, DF, EL og LA indeholder 19 punkter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stort overblik: Det vil det politiske flertal

- Vi vil fremme åbenheden i det politiske arbejde og i de beslutninger der træffes. Borgerne i Køge Kommune skal opleve mere gennemsigtighed i kommunale emner. Herudover skal vores borgere inddrages mere i form af dialog og deltagelse i § 17, stk. 4 udvalg.

- Der er brug for mere sammenhængskraft i Køge Kommune. Byerne og landsbyerne skal alle føle sig som en del af kommunen. Sammenhængskraften skal skabes gennem bedre forbindelser trafikalt, i den kollektive trafik og i den digitale infrastruktur.

- Vi ønsker at gå i front på at modernisere den offentlige sektor med afbureaukratisering og digitalisering. Vi skal sikre nogle effektive processer i form af digitalisering af arbejdsgange og dokumentation. Afbureaukratisering og digitalisering skal skabe økonomiske gevinster. Gevinsterne skal deles til henholdsvis skattelettelser og investeringer i velfærd. Parterne anerkender ønsket om skattelettelser i byrådsperioden fx via digitalisering, afbureaukratisering, øget skattegrundlag og/eller ikke-velfærdsforringende tiltag.

- Beboerlicenserne for borgere med bil, der bor i Køge midtby, skal sættes ned til det faktiske omkostningsniveau.

- Projektet Køge Idrætspark (KIP) skal have et 360-graders eftersyn med fokus på priser og udbud af grunde. Muligheden for, om der kan bygges en større Hal 3 med 2 håndboldbaner skal undersøges.

- Der skal sættes skub i afklaringen omkring Vemmedrupskolen. Det skal afklares, hvilken løsning af renovering eller bygning af en ny skole i Vemmedrup, der giver mest mening.

- Der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, der skal arbejde med hele området for Køge Marina. Der skal udarbejdes en visionsplan, hvor udvalget skal give byrådet noget konkret at arbejde med i forhold til de udfordringer, som vi står overfor. Grundlæggende taler vi om boliger, Vandrehjemmet, maritimt oplevelsescenter, vandlegeplads og sejlsportscenter.

- En ny omfartsvej i Borup skal på programmet hurtigst muligt. Der skal findes den rigtige løsning til gavn for Borups borgere.

- Der nedsættes et §17, stk 4-udvalg, der skal komme med anbefalinger til forbedringer af borgernes sagsbehandling, udvalget skal undersøge fordele og ulemper ved en Borgerrådgiver. Vi vil opnå, at borgere som er endt i en svær situation skal opleve, at kommunen er en medspiller. Udvalget skal også se på Roskildes ABC-model for innovativ klagegang. Udvalget skal inddrage borgere, medarbejdere og andre eksperter. Det handler om borgernes retssikkerhed.

- På ældreområdet skal der fokus på bedre mad. Udbuddet af maden skal sikre frisk mad og fleksibel bestilling og afbestilling. Sammenhængen mellem Sosu'ernes vagtplaner og "hvid tid" skal klarlægges. Der skal fokus på brug af vikarer. Stærke sociale fællesskaber blandt ældre skal styrkes.

- Skolebestyrelsernes vision for folkeskolen skal tages seriøst. Vi ønsker en moderne skole i både bygningsmæssig og indlæringsmæssig forstand. Vi tror på, at tidlig indsats for børnene virker. At der er tilstrækkeligt sundhedsplejersker til at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og at der er voksne omkring børnene til at sikre trivsel i daginstitutionerne.

- Unge skal uddannes til at virke på arbejdsmarkedet og i fremtidens erhvervsliv. Vi skal hele tiden have for øje, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 10 år. Der skal ske øget samarbejde mellem folkeskole og erhvervsliv. Og Ungdommens uddannelsesvejledning skal spille en aktiv rolle i at få alle unge på rette vej. Unge må ikke blive parkeret i systemet. Alle uddannelsesinstitutioner i kommunen skal arbejde sammen om at løfte de unge. Vi vil gerne inddrage erhvervslivet i arbejdet.

- Arbejdet med strukturen omkring Ejendoms- og driftsudvalget, der er sket i Afbureaukratiseringsudvalget skal færdiggøres. Vedligehold af kommunens ejendomme skal have fuld fokus. Herunder skal vi også vurdere pedelfunktionens virken på skolerne.

- Vi er optaget af at give positivt skub til den nyetablerede Erhvervsfond Connect Køge, og vi ønsker stærkt politisk ejerskab til og med Connect Køge og erhvervslivet. Connect Køge skal kobles på ønskerne i byplanen for Borup om udvidelse af et nyt erhvervsområde.

- Der skal udarbejdes en naturstrategi. Vi ønsker at indgå samarbejde med Fishing Zealand, der både er et naturmæssigt og turistmæssigt aktiv. Samarbejdet skal evalueres efter 2 år.

- Der skal bygges flere billige almene boliger. Parterne afgør stillingtagen fra sag til sag. Parterne ønsker, at der udarbejdes en ny boligpolitik.

- Der skal bygges Medborgerhus i Bjæverskov. Det skal ske ved salg af grunden hvor det gamle bibliotek og Kridthuset ligger i dag. Her ønsker vi, der bygges seniorboliger. Den økonomiske gevinst ved salget, indgår i at bygge mellemgangen mellem de to haller i Skovbohallen. Denne mellembygning skal fungere som medborgerhus.

- Ovenstående er udtryk for konstitueringsparternes fælles politiske arbejdsgrundlag. De enkelte partier blandt konstitueringsparterne kan stadig have særskilte politiske mål og visioner, vi hver især kan arbejde for. Ved forskellige standpunkter tales der om dette i en ligeværdig og respektfuld tone og der gives plads til forskellige holdninger.

- Konstitueringsparterne ønsker et bredt politisk samarbejde og vil invitere alle byrådets partier åbent ind til strategiske diskussioner omkring større og mindre sager, der er på vej og kræver en dybere diskussion, end hvad der kan klares på et enkelt udvalgsmøde.

Kilde: Politisk aftale ml. S, K, SF, DF, EL og LA