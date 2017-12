Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliancen udvider konstitueringsaftalen omkring borgmester Marie Stærke (S) med Konservative og SF. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

SF og Konservative kommer med i Køges konstituering

Køge KV17 - 01. december 2017 kl. 10:36 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et møde torsdag aften står det nu klart, at flertallet i det nye Køge Byråd bestående Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliancen bliver udvidet med yderligere to partiet.

Således kommer SF og Konservative med ind i flertalsgruppen efter mange dages forhandlinger.

- De sidste poster er fordelt, og det er nu en realitet at konstitueringsflertallet i Køge byråd består af 6 partier, der dækker over 21 mandater. Partierne er EL, LA, DF, SF, K og S, der alle peger på Marie Stærke som borgmester, skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.

Dermed er Venstre det eneste parti i byrådet, der ikke er med i konstitueringsaftalen.

Konservative tilslutter sig den politiske aftale som de oprindelige konstitueringsparter, som EL, LA, DF og S har lavet, og SF bakker op om store dele af det.

- Alle parter er glade for og tilfredse med at have fundet sammen i dette brede samarbejde til glæde for Køge kommunes borgere, hedder det i pressemeddelelsen.

Der er også blevet fordelt udvalgsposter, og her får Konservative en udvalgsformandspost og to næstformandsposter, og SF får to næstformandsposter. Socialdemokratiet har endnu ikke sat navne de poster, som partiet får-

Udvalgsposter fordeles som følgende:

Økonomiudvalg:

Formand: Marie Stærke (S) (borgmesteren er født formand)

Næstformand: Jeppe Lindberg (LA) med særligt ansvar for §17 stk 4-udvalg og særlige indsatser

Ældre- og sundhedsudvalget:

Formand: Bent Sten Andersen (DF)

Næstformand: Thomas Kielgast (SF)

Social- og arbejdsmarkedsudvalget:

Formand: En socialdemokrat

Næstformand: En socialdemokrat

Kultur- og idrætsudvalget:

Formand: Anders Ladegaard Bork (DF)

Næstformand: Kirsten Larsen (K)

Børneudvalget:

Formand: En socialdemokrat

Næstformand: Thomas Kampmann (K)

Skoleudvalget:

Formand: Mads Andersen (K)

Næstformand: Jeppe Lindberg (LA)

Klima- og planudvalget:

Formand: Niels Rolskov (EL)

Næstformand: En socialdemokrat

Teknik- og ejendomsudvalget:

Formand: En socialdemokrat

Næstformand: Torben Haack (SF) Hertil udvides økonomiudvalget til 9 medlemmer og alle partier har en repræsentant hver og S har 1 plads udover borgmesteren.