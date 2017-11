Flertalsgruppen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance har afvist at tage SF med i konstitueringen, meddeler Thomas Kielgast (SF). Foto: Jørgen C. Jørgensen

SF kommer ikke ind i varmen

Siden der på valgnatten blev indgået en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten har SF de seneste døgn forsøgt, at etablere et samarbejde. Med det bliver ikke til virkelighed, fortæller SF's spidskandidat i Køge, Thomas Kielgast.

SF fortæller nu, at de på valgnatten ellers gerne have set et rent rødt flertal med Socialdemokratiet, Elhedslisten og SF. En konstellation, der lige nøjagtig kunne give de krævede 14 mandater for at skabe et flertal.