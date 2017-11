Torben Rønnebæk kom ikke ind i Kommunalbestyrelsen. Til gengæld vandt han en købmandskurv ved at gætte på, hvordan mandatfordelingen artede sig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rønnebæk vandt mandat-konkurrence

Køge KV17 - 23. november 2017 kl. 06:31

Stevns Kommune havde på ny en konkurrence kørende, hvor gæsterne i den kommunale valgcafé i Hårlev Hallerne havde mulighed for at vinde en købmandskurv som hovedpræmie samt to gange tre flasker rødvin.

I al sin enkelhed går konkurrencen ud på, at man skal gætte mandatfordelingen blandt de opstillede partier på en kupon udarbejdet til formålet.

Nicholaj Frimann blev udråbt som vinder af konkurrencen af kommunaldirektør Per Røner. Men da Frimann var gået hjem, og reglerne tilsiger, at man skal være til stede i salen for at få præmien udleveret, så blev Torben Rønnebæk, der var opstillet som nummer 8 på Venstres liste, i stedet udråbt som vinder af købmandskurven.

Herefter skulle de to gange tre flasker vin uddeleles, og den første omgang gik til Mikael Kasper, der var opstillet som nummer 9 på Socialdemokratiets liste. Den næste uddeling måtte der tre opråb til for at få afsat. Lars Raimann og Hans Chr. Rasmussen var begge gået, så vinen gik til Henrik Fisker fra DAGBLADET Stevns, der oplyser, at han i alt havde gættet fire mandater forkert fordelt på henholdsvis Enhedslisten, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti.

Journalist Henrik Fisker kan nu stille flaskerne hjem i samlingen efter sin nyligt afholdte 60 års-fødselsdag.