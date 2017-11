Køge Idrætspark-projektet og dets fremtidige omfang blev et element i nattens konstitueringsforhandlinger, da den umage flertalskonstellation blev bragt i spil. Illustration: Arkitekterne Køge

Send til din ven. X Artiklen: Nyt flertal: Idrætspark blev del af forhandlingerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt flertal: Idrætspark blev del af forhandlingerne

Køge KV17 - 22. november 2017 kl. 11:14 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med at partierne skiftevis forhandlede på tværs under nattens konstitueringsproces, måtte de givetvis tilpasse temaer, drøftelser og ønsker til, hvem de nu forhandlede med.

Da en flertalsgruppe bestående af S, EL, LA og DF kom på tale, dukkede Køge Idrætspark-projektet op, skriver DAGBLADET. For nok er Enhedslisten og Liberal Alliance fundamentalt uenige på en lang række punkter. Men det er formentlig ikke nogen hemmelighed for læsere af DAGBLADET, at partierne generelt er yderst skeptiske over for store dele af Køge Idrætspark-projektet og dets nuværende omfang.

Som led i konstitueringen har man derfor givet hinanden håndslag på, at dele af projektet skal kigges i sømmene, slog både Liberal Alliance og den nyvalgte socialdemokratiske borgmester Marie Stærke fast, efter at konstitueringen var i hus klokken 03.40 i morges.

Marie Stærke understreger over for DAGBLADET, at både hun og DF står bag de Køge Idrætspark-elementer, som optræder i efterårets budgetforlig, hvor forligsparterne gav idrætsparken en solid økonomisk indsprøjtning. Men trods det er man villig til kigge nærmere på økonomien og udbuddene, fortæller hun.

- Vi har aftalt, at projektet og økonomien skal gennemgås, samtidig med at vi undersøger detaljerne i udbuddet, siger hun.

Adspurgt om det blandt andet kan betyde, at den såkaldte byggeret 2 - byggeretten, der omhandler eksempelvis Køge Boldklubs lokaler - slet ikke skal i udbud igen, svarer hun:

- Det kunne også være en mulighed, at kommunen selv skal opføre det, men det er vigtigt at sige, at vi ikke er fastlåst omkring det, siger hun og tilføjer, at der ikke bliver tale om, at projektet sættes på stand by, mens de nye undersøgelser pågår. Det ruller videre og følger den hidtidige tidsplan.

Partierne har da heller ikke diskuteret detaljerne endnu, forklarer Bent Steen Andersen, nyvalgt gruppeformand for Dansk Folkeparti.

- Det handler om de rettigheder, der ikke er blevet solgt; Kan man gøre det på en anden måde? Kan kommunen bygge selv? Skal der et nyt udbud til? Kan projektet blive billigere? Vi vil et spadestik dybere end hidtil, for at se om vi kan gøre det bedre. Vi anerkender dog, at vi er en del af en aftale, så projektet skal ikke forringes, siger han og henviser dermed også til efterårets budgetforlig, som K, V, DF, SF og S var underskrivere på.

Jeppe Lindberg, der også i den kommende byrådsperiode skal repræsentere Liberal Alliance glæder sig til at gå i dybden.

- Vi skal ind og kigge på prisen på idrætsparken, og konstruktionen bag idrætsparken. Der er endnu mange uafklarede spørgsmål. Det gælder blandt andet, hvad der skal ske med byggeret 2 og om der nødvendigvis skal stå fire tårne, siger Jeppe Lindberg til DAGBLADET.