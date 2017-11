Det er for sent at få nye parter med i konstitueringen, siger den kommende borgmester Marie Stærke (S). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nej tak: Flertalsgruppe dumper frieri fra Konservative og SF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej tak: Flertalsgruppe dumper frieri fra Konservative og SF

Køge KV17 - 24. november 2017 kl. 13:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det snævre flertal i Køges nye byråd smækker døren i for frierierne fra Konservative og SF, som siden valgnatten har forsøgt at komme med i konstitueringen omkring Marie Stærke.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten afviser at udvide kredsen af partier i samarbejdet. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er ikke parate til at invitere andre ind. Vi har et tillidsfuldt, meget energisk samarbejde fyldt med politik, så det er for sent at få nye parter ind, siger kommende borgmester Marie Stærke (S).

Både hun og Liberal Alliances Jeppe Lindberg afviser, at det gør den farverige konstellation fra yderste venstre til yderste højre sårbar.

- Det er kun, hvis man tænker blokpolitik, i og med at vi spreder os over hele paletten i det kommende program. Det vil være et samarbejde, hvor hele byrådet vil kunne kende sig selv. Det vigtigste er, at vi har en ny stil om samarbejde og tillid, frem for flertal/mindretal og blokpolitik. Man kan opfordre byrådet til at adoptere hele tankesættet og komme videre og gøre det, som er bedst for borgerne, siger Jeppe Lindberg (LA).

Det ærgrer de Konservative.

- Vi bød op, fordi vi syntes, det ville være godt for Køge Kommune at have et bredere grundlag at udvikle kommunen på, siger Flemming Christensen (K), der må aflevere borgmesterkæden til Socialdemokratiet.

Også SF er ærgerlig over, at flertallet ikke ønsker flere med om bordet, lige som han ærgrer sig over, at Marie Stærke ikke har været villig til at bruge det røde flertal, som er i den nye byråd. Men han signalerer samtidig, at SF gerne vil samarbejde med flertalsgruppen.

- Vi sætter os ikke ned og obstruerer. Men vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke kunne komme ind i maskinrummet og være med, siger Thomas Kielgast (SF).

De fire partiet i flertalsgruppen udgør lige nøjagtigt et flertal på 14 mandater i Køge Byråd.