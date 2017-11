Lokale forhold afgør krydset

For Jette Bannergaard er der også et enkelt emne, der afgør hendes valg.

- Jeg kigger på, hvad man gør for, at psykisk sårbare har det godt. Jeg synes, at man skal bygge nogle flere bofællesskaber med eget køkken, en have og mulighed for husdyr, siger Jette Bannergaard.