Lige nu: Prognose giver Socialdemokratiet 11 mandater

En foreløbig prognose for mandatfordelingen i det kommende Køge Byråd spår Socialdemokratiet til at opnå hele fire ekstra mandater og dermed 11 i alt. Prognosen er udarbejdet med 48,48 procent af stemmerne, skriver DAGBLADET.

Venstre derimod spås til at miste fire mandater i forhold til valget i 2013 og vil dermed have seks mandater. Borgmesterpartiet, De Konservative, vil ifølge prognosen opnå fire mandater mod de hidtidige to, mens SF spås til to mandater ligesom i 2013. Liberal Alliance ser ud til at opnå valg til Køge Byråd for første gang med ét mandat.