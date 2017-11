Vi er som typer nogen, der hellere vil søge indflydelse, siger Flemming Christensen (K). Foto: Anders Fallesen

Konservative vil forsøge at få indflydelse

Køge KV17 - 23. november 2017

Den konservative borgmester og spidskandidat Flemming Christensen måtte på valgnatten konstatere, at det ikke lykkedes ham at genvinde posten og at han blev sat uden for konstitueringen omkring Marie Stærke som ny borgmester. Det skriver DAGBLADET Køge.

Men Flemming Christensen overvejer fortsat forsøge at søge indflydelse med de fire mandater, som Konservative vandt ved valget.

- Vi afdækker alle muligheder. På valgnatten fik vi en henvendelse om at være med. Der sagde vi nej, for der var vi ikke afklaret med, hvad der holder og ikke holder. Nu er der gået et par dage, og dem, der har sat sig sammen, ser ud til at holde, og så er det udgangspunktet, siger Flemming Christensen.

- Så skal vi i egne rækker overveje, om vi vil sidde med armene over kors eller gå ind og søge indflydelse. Det vil kræve to ting. Dels, at de andre synes, at det er en god idé, og dels, at vores egne synes, det er en god. Men vi er som typer nogen, der hellere vil søge indflydelse. Nu må vi se, om ikke der kommer noget snak og hvad det fører til, siger Flemming Christensen.

Han erkender, at hvis det ikke lykkes, vil han ikke have ret meget, som han kan bruge den fremgang fra to til fire mandater, som valget gav til Konservative, til.

- Når man tage Køge Kommune-briller på, drejer det sig også om at afsøge, hvad der kunne være mest gavnligt for borgerne. Det er trods alt det, vi er valgt til. Hvis vi kan varetage kommunens interesser ved at være med i flertallet. Så er vi forpligtet til det, siger Flemming Christensen, der selv fik næstflest personlige stemmer ved valget.

Marie Stærke (S) fik 6.944 personlige stemmer. Flemming Christensen fik 2.401 personlige stemmer i Køge Kommune.