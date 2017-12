Vi må konkludere, at sidste valgresultat fra 2013 bare var til låns. Det var en god tid for Venstre i Danmark generelt, siger Mette Jorsø. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Jorsø om nederlag: Venstre ramt af landstendens

Køge KV17 - 03. december 2017 kl. 17:15 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre er nu i gang med at analysere og evaluere valgresultatet fra 21. november, hvor partiet tabte op imod hver tredje stemme. Partiet blev således reduceret fra ti til seks mandater i Køge Byråd.

- Vi er slået tilbage af to omgange. Vi må konkludere, at sidste valgresultat fra 2013 bare var til låns. Det var en god tid for Venstre i Danmark generelt, og lokalt var der en erhvervsmand, som kom ridende ind i manegen, siger Mette Jorsø med henvisning til Palle Svendsen, der var Venstres spidskandidat i Køge ved kommunalvalget i 2013.

- Så giver det ekstra bagslag, når det ikke går så godt på landsplan. Nu er vi tilbage på det mandattal, som vi har haft ved de foregående valg.

Mette Jorsø mener ikke, at Venstre som sådan har begået fejl i valgkampen, som kan være årsag til den store vælgertilbagegang.

- Jeg mener ikke, at vi har gjort nogen fejl. Hvis man ser på Konservatives og Venstres stemmer tilsammen, har vi mistet 600 stemmer, så det store hele er vi status quo med de to borgerlige partier. Men selvfølgelig skal vi evaluere i Venstre efter det konstituerende byrådsmøde på tirsdag, siger hun.

Det er endnu ikke klarlagt, hvilke poster, der bliver til Venstre i byrådets stående udvalg og de andre bestyrelser uden for byrådet, og Mette Jorsø er ikke tilfreds med, at hun ikke ved, om hun får mulighed for at fordele Venstres pladser til sine byrådsmedlemmer inden det konstituerende møde i byrådssalen tirsdag aften.

- Vi er spændte på, hvad der bliver til os. Jeg kan se, hvordan man har konstitueret sig i udvalgene. Men jeg er spændt på, om jeg overhovedet kan være forberedt med, hvor vi kommer til at sidde, eller om vi først kan melde det ind, når den første dagsorden skal ligge klar, efter at byrådet er tiltrådt efter nytår. Jeg er nødt til at afvente, at nogen henvender sig. Om det er byrådssekretariatet eller flertallet, ved jeg ikke, siger Mette Jorsø.

Mette Jorsø fik 1645 personlige stemmer ved kommunalvalget. Derved fik hun tredjeflest efter Marie Stærke, som fik 6944 personlige stemmer, og Flemming Christensen, der fik 2401 personlige stemmer. Venstre optræder dog to gange på top 5 over hvilke kandidater, der fik flest personlige stemmer, idet det nyvalgte byrådsmedlem Ken Kristensen fra Venstre indtager femtepladsen på den liste med 898 personlige stemmer.

