Ingen pensionsplaner: Borgmester fortsætter som gruppeformand

Køge KV17 - 05. december 2017

Den Konservative byrådsgruppe er på plads forud for det nye byråds konstitueringsmøde tirsdag aften.

I sidste uge stod det klart, at det bliver den Konservative Mads Andersen, der bliver ny formand for Skoleudvalget. Men det betyder på ingen måde, at nuværende K-borgmester Flemming Christensen kommer til at træde i baggrunden. Det skriver DAGBLADET Køge.

Flemming Christensen fortsætter som gruppeformand byrådsgruppen. Christensen får også plads i økonomiudvalget og i bestyrelsen i Køge Havn og Køge Kyst.

- Vi har tilrettelagt det på den måde, at Mads Andersen bliver formand for skoleudvalget. Det bliver godt at få en ung og dynamisk fyr ind der. Jeg vil så stå i spidsen for byrådsgruppen og prøve på at være med til at tegne den politiske linje, siger Flemming Christensen.

Konservative opnåede fire mandater ved det netop overståede kommunalvalg. I slutningen af sidste uge trådte partiet, sammen med SF, ind i konstitueringsaftalen omkring kommende borgmester Marie Stærke.

Det giver ud over en udvalgsformandspost også partiet to næstformandsposter. De tilfalder tidligere badmintonstjerne Kirsten Larsen og direktør for Køge Havn og STC, Thomas Kampmann, der begge er nyvalgte byrådsmedlemmer.

- Kirsten Larsen bliver næstformand for det udvalg, hun brænder for, nemlig Kultur- og Fritidsudvalget. Og Thomas Kampmann bliver næstformand for Børneudvalget. Det er vi ganske udmærket tilfredse med. Det giver os en god platform, siger Flemming Christensen, som muligvis også for plads i et af de stående politiske udvalg.

Konservative gik frem ved valget fra to til fire mandater.