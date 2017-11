Køge Idrætspark-projektet og dets fremtidige omfang blev et element i konstitueringsforhandlingerne, da den umage flertalskonstellation blev bragt i spil. Både økonomi, udbud og planforhold skal undersøges, lyder det nu. Illustration: Arkitekterne Køge

Idrætsparkens planforhold skal kigges efter i sømmene

Køge KV17 - 23. november 2017 kl. 15:03 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som DAGBLADET onsdag beskrev, blev Køge Idrætspark på valgnatten et element i konstitueringsforhandlingerne.

Det nye flertal vil give projektet et større gennemsyn i forhold til især prisen og udbuddene.

Men også planforholdene skal ses efter i sømmene, lød det onsdag før middag, da Bent Sten Andersen (DF), Jeppe Lindberg (LA) og Niels Rolskov (EL) over for DAGBLADET præsenterede de første overskrifter for flertalsgruppens visioner.

Udmeldingen, om at også planforholdene skal undersøges igen, kommer til trods for, at den offentlige høring for det nuværende lokalplanforslag er i gang og såmænd allerede slutter på tirsdag. Tidsplanen fortæller, at det eksisterende lokalplanforslag skal politisk vedtages af udvalgene og siden byrådet i januar - altså, når det kommende byråd er trådt til.

Vil man sætte det på stand by for at rulle en ny lokalplanproces ud?

- Den nye planlov tillader, at man kan lave høringsfaser på 14 dage, svarer Niels Rolskov, efter at parterne har fortalt, at man blandt andet ønsker at undersøge, om Hal 3 kan opføres, så der bliver plads til to håndboldbaner på tværs. Det er ikke tilfældet i det eksisterende projekt.

Adspurgt om der ligger et overordnet mål om at nedskalere Køge Idrætspark for at kunne bruge pengene andetsteds, afviser hverken EL, LA eller DF den mulighed.

Trods megen debat om projektet på diverse offentlige Facebook-fora, også efter valget, kan en større modstand til projektet ikke umiddelbart aflæses i stemmetallene ved tirsdagens valg. Partierne, der bakker op om Køge Idrætspark - eksempelvis V, K, S og SF - fik tilsammen således lige i underkanten af 30.000 stemmer i Køge Kommune, mens partier, der er imod projektet - for eksempel LA, EL og Nye Borgerlige og Demokratilisten - »kun« fik lidt flere end 2.600 stemmer.

