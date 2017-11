Dora Olsen genkender ikke beskyldninger om fløjkrig i Dansk Folkeparti fra 2009. Foto: Bjørn Armbjørn

Dora om DF-kritik: Hvorfor nu igen?

Køge KV17 - 17. november 2017 kl. 17:02 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dora Olsen står helt uforstående over for, hvorfor Søren Brask og René Jespersen nu tager den gamle historie op om striden i Dansk Folkeparti.

- Jeg forstår slet ikke, hvorfor man rejser den debat nu. Nu er det fire år siden. De tilhører et nyt parti, hvor jeg har indtryk af, at de befinder sig godt. Jeg har svært ved at se, hvorfor man rejser den debat igen, igen, siger Dora Olsen, der ikke genopstiller til kommunalvalget i næste uge. Det skriver DAGBLADET Køge.

Hun bekræfter det overordnede hændelsesforløb med, at Brask og Jespersen fik advarsler i 2010 og de uenigheder, der har været. Men hun afviser, at der var tale om en fløjkrig.

- Jeg ikke genkende, at jeg har haft mere fokus på Borup. Jeg har meget svært ved at se på hvilke områder, jeg har fokuseret på Borup, og jeg kan ikke lige pege på nogen ting, som jeg har fået igennem særligt for Borup, siger Dora Olsen.

Hun bekræfter også, at der i 2009 blev stillet et mistillidsvotum til hende fra dele af DF-bestyrelsen i Køge.

- Det opstillingsmøde i 2009 var første gang, jeg stillede op efter kommunesammenlægningen. Jeg fik ganske enkelt flest stemmer. Men det var der nogle få personer, der havde svært ved at acceptere og derfor ville man gerne have et omvalg. Det var det, der blev sagt nej til fra Christiansborg. Dansk Folkepartis regler giver ikke mulighed for, at man foretager et omvalg, bare fordi man ikke har tilid til en kandidat. Det er medlemmerne, der skal vise deres tillid. Det gør ved man ved en kandidatafstemning til opstillingsmødet, siger Dora Olsen.

Under konstitueringsforhandlingerne i 2013 fastholder hun den kritik, hun før har været fremme med over for Brask og Jespersen.

- De gik efter de vellønnede poster. Vi havde lavet en konstituering og kigget hinanden i øjnene i DF's gruppelokale om, at det var vi enige om. Derefter gik vi ug og meddelte st vi pegede på Flemming Christensen som borgmester med Socialdemokratiet, SF og DF som støttepartier. Enhedslisten kom først senere hen, fortæller hun om den aftale, som Brask og Jespersen sprang fra.