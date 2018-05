Zumbainstruktør nomineret som årets ildsjæl

»Trine er en utrættelig ildsjæl, som knokler for at skabe liv i lokalsamfundet. Som zumbainstruktør har hun formået at skabe et fællesskab via dansen for kvinder i alle aldre og størrelser, som rækker langt ud over dansetimerne. Zumba er en døgnflue, er der før blevet sagt, og de fleste instruktører har da også efterhånden måtte smide håndklædet i ringen på grund af halvfyldte hold. Men efter otte år strømmer der stadig til af nye og ikke mindst gamle gengangere på hendes hold, som ikke kan få nok af Trines dans og smittende energi. Udover hendes zumbahold er hun også en vellidt og inspirerende instruktør for »Rigtige Mænd« - et mandehold som hun ligeledes har formået at skabe et fantastisk fællesskab for, og som for mange af de deltagende mænd er ugens højdepunkt.«