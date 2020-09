Zumba skal give fællesskab til kvinder

Karina Eris som til daglig er zumbainstruktør i RGI to gange om ugen har sagt ja til den spændende udfordring om at undervise to hold hver anden søndag.

Valget af Karina Eris som instruktør er ikke tilfældigt, da hun tidligere er blevet spurgt om hun at lave et lukket hold kun for kvinder. Privat er hun tyrkisk gift, og hun har boet i en årrække på Klosterparkvej, så hun kender området og dets beboere godt.

Tryghed og Trivsels repræsentant Mette Lynge Nielsen og Karina Eris er glade for at kunne imødekomme ønsket om et lukket hold for kvinder. Der etableres også et hold for alle - mænd, kvinder og børn over 12 år.