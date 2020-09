Se billedserie Pernille Cauchi (t.h.) får hjælp til at sprede yogamåtterne ud på gulvet. I weekenden var der åbent hus på Mikrogaarden. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Yoga, mad og gåture på Mikrogaarden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Yoga, mad og gåture på Mikrogaarden

Kalundborg - 26. september 2020 kl. 14:44 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Pernille Cauchi holdt åbent hus på Mikrogaarden i denne weekend, og hun har haft travlt med få indrettet værelserne i stuehuset, som hun vil bruge til udlejning i weekender og ferier, men hun manglede stadig at blive færdig med de sidste detaljer.

Til åbent hus var der planlagt yoga og kropsterapi med Alexander Lassithiota, der var foredrag om permakultur og design af skovhaver og man kunne bage tyrkis fladbrød over bål.

Gæsterne havde også lejlighed til at se hvordan værelserne, som hedder Vesterlyng, Åmosen og Røsnæs, var blevet indrettet med primært genbrugsmaterialer.

Folk fik også mulighed for at være med til at anlægge Mikrogårdens første skovhave, hvor stierne skulle laves af kogler.

Til lejligheden var der lavet et kort over Mikrogaardens 11 tønder land, så folk kunne se, hvilke ruter de kunne gå.

Bag på kortet var der også et spørgeskema, som gæsterne gerne måtte svare på, for at Pernille Cauchi kan blive klogere på hvad gæsterne ønsker, når de skal på weekendophold.

Blandt andet om de er interesserede i ophold med yoga, permakultur eller tyrkisk landkøkken.

Pernille Cauchi besluttede at blive selvstændig i en moden alder (63 år), da hun mistede sit job i København, og ønsket er at lave Mikrogaarden om til et sted, hvor folk kan trække stikket fra det travle storbyliv og komme i kontakt med naturen.

Samtidig er det også planen at tilbyde forskellige kurser.