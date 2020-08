Y-camp i samarbejde med webshop

Se billedserie De unge i den socialøkonomiske virksomhed Y-camp, der i øjeblikket arbejder på at åbne en butik i Kordilgade, har indgået et samarbejde med webshoppen koeb-socialt.dk. Foto: Anna Egeris Karstoft

Kalundborg - 12. august 2020 kl. 07:30 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når dørene slår op til en socialøkonomisk butik i Kordilgade, bliver det med varer fra web­shoppen koeb-socialt.dk på hylderne.

Det er de unge i den socialøkonomiske virksomhed Y-camp, der i øjeblikket arbejder på at åbne forretningen, og de har nu indgået et samarbejde med koeb-socialt.­dk, som er en fælles salgsportal for sociale virksomheder i Danmark.

Ud over produkter fra lokale kunstnere og personer med særlige, kreative evner, vil de unge altså også udvælge forskellige produkter fra webshoppen, som vil kunne købes i butikken i Kordilgade, når den åbner i løbet af september.

- De unge skal finde ud af, hvilke produkter, de tror mest på - om det så er lædervarer fra Jylland eller honning fra København, siger Henrik Lykke, der er formand i Y-camp.

Indehaveren af webshoppen har længe haft et ønske om at få en fysisk butik til sine varer, hvilket nu bliver muliggjort med samarbejdet. Omvendt vil de unge i Y-camp også få mulighed for at sælge lokale varer via webshoppen.

- De unge kommer til at lære at pakke varer, modtage ordrer og lave forsendelser, forklarer Henrik Lykke og tilføjer, at de selvfølgelig også vil få erfaring med salg og kundekontakt i selve butikken, der har fået navnet »Y-camp thumps up shop«.

Det er de unge selv, der har lavet samarbejdsaftalen med koeb-socialt.dk, ligesom de har fundet på butikkens navn.

Den socialøkonomiske virksomhed Y-camp blev skabt i 2019 som et samarbejde mellem en gruppe unge fra Klosterparkvej og det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel og har som koncept, at de unge skaber egne fritidsjob ved at tilbyde virksomheder og private fleksible serviceydelser uden fast binding eller ansættelse.

Butikslokalet, der kommer til at ligge på hjørnet af Kordilgade og Nygade, vil også komme til at fungere som et udstillingsvindue for de ydelser, som de unge i Y-camp tilbyder, hvad enten det er at gøre rent og rydde op på en virksomheds lager, udbringe varer eller hjælpe med havearbejde.

Fremover vil de unge også tilbyde at stå for events, som eksempelvis en fastelavnsfest, ligesom de vil invitere folk ind i butikken til forskellige værksteder.

Butikken kommer til at holde åbent et par eftermiddage om ugen.