Se billedserie I 2019 afholdt fire sjællandske kommuner og Arbejdernes Landsbank et barselsevent i København, hvor bl.a. Anna Emma Haudal, kvinden bag tv-serien Doggystyle, fortalte om »at flytte ud«. Det er med inspiration i dette event, at seks sjællandske kommuner har samarbejdet om flere webinarer, der skal lokke københavnere til at flytte på landet. Foto: Mie Neel

Webinarer skal tiltrække tilflyttere

Kalundborg - 25. december 2020 kl. 10:11 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Siden marts 2019 har Kalundborg Kommune samarbejdet med fem sjællandske kommuner om at fastholde og tiltrække tilflyttere.

Sjællandsk Bosætningsinitiativ (SBI), hedder projektet, som Region Sjælland har støttet med 2,5 millioner kroner, og som har til formål at skaffe og fastholde arbejdskraft i regionen.

Og erfaringerne efter mere end halvandet år, er blandt andet, at det giver god mening, at kommunerne samarbejder om webinarer, der skal lokke folk til at flytte fra by til land, fortæller bosætningskonsulent i Kalundborg Kommune Mette Wendel, der også er projektleder på SBI-projektet.

- I stedet for at man skal sidde hver enkelt lille kommune og gøre sig synlig over for københavnerne, så giver det meget mening at holde det sammen og samarbejde om at lave denne her synlighed, fremfor at være konkurrenter, fortæller hun.

Allerede i marts 2019 afholdt Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred Kommuner, i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, et barselsevent i hjertet af København, hvor en række udflyttere, der selv havde taget springet fra by til land, fortalte om deres erfaringer foran en forsamling af unge københavnerfamilier.

Og det er med inspiration i dette event, at de samarbejdende kommuner på coronamanér har afholdt to lignende events som webinarer.

I juni deltog kun 20 personer, og derfor blev Facebook-siden »Flyt ud - liv og karriere på Sjælland og Øerne« lanceret for at gøre opmærksom på webinarerne.

I november blev endnu et webinar afholdt, hvor der nu også var planlagt oplæg med en fremtidsforsker og den lokale filaldirektør fra Sparekassen Sjælland Klaus Koksby. Her deltog hele 80 personer, primært københavnere i alderen 25-45 år.

- Det er jo ret fantastisk, at man ved at bruge de sociale medier og den digitale tilgang i virkeligheden kan få et endnu større antal mennesker at interagere med, end ved for eksempel barselseventet i København, fortæller Mette Wendel, der vil tage de positive erfaringer med webinarerne med - også efter coronakrisen.

Siden 2019 er samarbejdet desuden blevet styrket mellem kommunernes dataafdelinger i forhold til tilflytter- og fraflytteranalyser, ligesom kommunernes samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervsrådene er blevet styrket i forhold til eksempelvis indkvartering af studerende under deres praktikforløb.

Kommunerne er også blevet skarpere på, hvor det ikke giver mening at samarbejde fremover: Det gælder blandt andet den håndholdte bosætningshjælp til de personer, der vælger at slå sig ned udenfor storbyen.

- Hver enkelt kommune kender det lokale landkort bedst og kan oplyse om de lokale muligheder, der er, forklarer Mette Wendel og henviser til boligformer eller jobmuligheder i lokalområdet.

Mette Wendel kender endnu ikke effekten af webinarerne på selve bosætningen, men tilføjer, at det at flytte er »en lang rejse«.

- Det handler om, som potentielle bosætningskommuner, at have plantet nogle små frø, der gør, at udflytterne, næste gang de sidder og overvejer, om de skal flytte, tænker på vores områder, siger hun.

Projektet løber til udgangen af 2021. Ud over Kalundborg, deltager også Odsherred, Sorø, Slagelse, Lolland og Guldborgsund Kommuner. Vordingborg, der var med til at begynde med, er faldet fra undervejs på grund af kommunale besparelser.