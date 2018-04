Wafande og Onkel Reje kommer til Havnsø

- De sidste to år har Musik i Havnsø med støtte fra Kalundborg Kommune arbejdet hårdt på at give børnene en kæmpe oplevelse om fredagen, så det ikke kun er deres forældre, der bliver tilgodeset til Stand-Up og Musik i Havnsø. I år tager vi også de lidt ældre børn med - Wafande, som er kendt fra blandt andet Voice Junior og en masse hits, vil løfte teltets tag sammen med de unge, fortæller Kristian Kallenbach, fra foreningen Musik i Havnsø.

Onkel Reje er blevet populær blandt børnene for sin politisk ukorrekte humor, og er blandt andet kendt for sange om sin afsky for at gå i bad, sin mormor og sine sure sokker.