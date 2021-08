Omkring 200 deltagere mødte op i Kalundborg Hallerne onsdag aften til borgermøde om den nye lokalplan for Klosterparken. Foto: Thomas Rye

Vrede og mistro på borgermøde

Kalundborg - 11. august 2021 kl. 23:51 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Mistroen og mistilliden til kommunen og Kommunalbestyrelsens flertal var til at tage at føle på onsdag aften i Kalundborg Hallerne.

Omkring 200 var mødt op for at deltage i et borgermøde om en ny lokalplan for Klosterparken, der skal gøre det muligt at opføre boliger i en del af parken, og langt størstedelen af de fremmødte var stærkt kritiske overfor projektet.

Mange af de fremmødte frygtede at borgermødet og den igangværende høring blot var en formssag, og at et politisk flertal allerede havde lagt sig fast på en aftale, og flere af aftenens mange spørgsmål kredsede netop om dette emne.

- Er den her sag allerede fuldt afklaret med AP Pension, eller har vi stadig en vej ud, spurgte for eksempel en af tilhørerne.

- 24 ud af Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har stemt for at sende sagen i høring, men der er ikke truffet nogen endelig beslutning endnu. Først skal høringen gennemføres, og så skal sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. svarede Jakob Beck Jensen (V), der som formand for Teknik- og Miljøudvalget var vært for borgermødet.

Jakob Jensen vendte tilbage til dette svar flere gange i løbet af aftenen, men det beroligede tydeligvis ikke kritikerne, og flere var decideret vrede over udsigterne til at et af midtbyens grønne område skulle blive bebygget.

- Jeg giver ikke meget for jeres lokalplaner, vi har tidligere set, hvordan i jo blot ændrer i dem efter forgodtbefindende, sagde Jan Hyldal, der var en af initiativtagerne til en underskriftsindsamling mod projektet.