Brian Sønder Andersen, Vores Kalundborg: - Det her handler om princippet om at handle lokalt. Foto: Per Christensen

Vred formand: Kommune køber julegaver i Jylland

- Det er sket af både praktiske og hensigtsmæssige grunde. Det har tidligere været sådan, at medarbejdere i de enkelte led i administrationen og på andre områder har handlet ind separat, men til i år besluttede vi at samle kræfterne således, at færre tog sig af opgaven og til gengæld søgte at opnå en fordelagtig aftale, et bedre tilbud, så at sige, i forhold til det afsatte beløb. Der, hvor vi ikke har haft fokus, er så at handle lokalt, siger kommunaldirektøren.