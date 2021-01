Vores Kalundborg har besluttet at stoppe samarbejdet med aktivitetskoordinator Mei Kanstrup fra udgangen af april. Foto: Eva Lyng Johansen

Vores Kalundborg stopper samarbejde med aktivitetskoordinator

- Bestyrelsen i Vores Kalundborg har valgt at stoppe samarbejdet med foreningens ansatte aktivitetskoordinator Mei Kanstrup, senest med udgangen af april måned i år.

Mei Kanstrups hovedopgave var at være med til at skabe aktiviteter i Kalundborg by. En opgave som har været særdeles udfordrende på grund af Coronakrisen, hvilket der da heller ikke lægges skjul på i pressemeddelelsen.