Vor Frue hoppekirke

- Vi tænkte, at det ville være fantastisk at kunne samle hele familien om sådan et arrangement, hvor både børn og voksne kan have det sjovt. I Vor Frue Kirke synes vi, at der skal være plads til alle. Der skal også være arrangementer, hvor man ikke skal sidde pænt på rad og række, men kan få lov til at høre om Gud på en anderledes måde og finde sit indre legebarn frem, fortæller Annika Rasmussen, som glæder sig til selv at være den første til at tage en tur i hoppekirken.