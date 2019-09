Lisbeth Dyxenburg, Raklev Kirke, Christina Morsing, Bregninge, Bjergsted og Alleshave Kirker, og Annika Rasmussen og Morten Pedersen, Vor Frue Kirke, er fire af de syv sognepræster, der har forberedt den kommende drop-in dåb i Vor Frue Kirke. De resterende tre, der ikke er på billedet, er Søren Sievers, Røsnæs Kirke, Mogens Winther Hvidring, Nyvangskirken, og Mie Møller Jeppesen, Tømmerup Kirke. Foto: Jens Nielsen

Vor Frue Kirke tilbyder drop-in dåb

Kalundborg - 10. september 2019 kl. 12:00 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i Kalundborg om aftenen fredag den 27. september, er der flere muligheder. Du kan tage i biografen og se filmatiseringen af den populære britiske tv-serie Downton Abbey eller måske tage ud at spise på en af byens restauranter.

Men du kan også tage et smut forbi Vor Frue Kirke og blive døbt. Klokken 17-20 er der nemlig mulighed for en såkaldt drop-in dåb i kirken.

- Det er noget, der er prøvet andre steder, blandt andet i København, Holbæk og snart også i Ringsted. Vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at gå, siger Lisbeth Dyxenburg, sognepræst i Raklev Kirke, der er en af de syv præster fra Kalundborg Provsti, der har planlagt drop-in dåben.

Hun fortæller, at der har været stor tilslutning til dåbs-formen i København, mens tilslutningen har været mere blandet andre steder. Sognepræsten erkender, at det godt kan være lidt poppet med en drop-in dåb, men mener også, at det giver en mulighed for at blive døbt for nogen, der egentlig godt kunne tænke sig det.

- I mit eget sogn har jeg mødt folk, der tænker, at det er for meget postyr med en dåb for at blive medlem af folkekirken. Det her er lidt mere anonymt for dem, der ønsker noget stille og uformelt og ikke det store ståhej, siger hun.

Lisbeth Dyxenburg vurderer dog, at det ikke bliver folk, der ikke havde andet at lave den fredag aften, der vælger at blive døbt.

- Jeg tror ikke, det bliver folk, der kommer forbi spontant. Det er ikke som at købe et par sko i Kordilgade. Dem, der kommer, er formentlig nogen, der har tænkt over at blive døbt i længere tid, siger hun.

Folkekirkens medlemstal har været faldende over en længere årrække, og ifølge sognepræsten kan man også godt kaldt drop-in dåben en hvervekampagne.

- Ja, det kan man måske godt. Men det handler også om at tænke nyt i kirken, og at kirken skal tilbyde noget for enhver smag. En drop-in dåb giver mulighed for at blive medlem af folkekirken på en lidt mere uformel måde, siger Lisbeth Dyxenburg.

Hun lægger ikke skjul på, at nogle præster formentlig vil mene, at de gør for lidt ud af dåben på denne måde.

- Mange præster laver jo decideret dåbsforberedelse. Vi tager en snak med dem, der kommer til drop-in dåben, men det kan ikke sammenlignes. Så nogle vil nok synes, at vi gør dåben for lille, siger hun.

Kriterierne for at blive døbt ved drop-in dåben er blandt andet, at man ikke må være blevet døbt tidligere, at man har dansk cpr-nummer og medbringer billedlegitimation og sygesikringsbevis.