Voldsdømt rejste ud af landet og undgik straf

Kalundborg - 21. november 2019

En 36-årig syrisk asylansøger blev i oktober idømt tre måneders ubetinget fængsel samt en udvisning af Danmark for et voldeligt overfald. Dommen blev dog aldrig fuldbyrdet, da manden inden sagen var kommet for retten valgte at rejse frivilligt hjem til Syrien. Med økonomisk støtte fra den danske stat. Det skriver dagbladet B.T.

Overfaldet gik ud over to 14-årige drenge, der ifølge B.T. havde lavet dørfis med manden ved at ringe på hans dørklokke og så løbe væk.

Den 36-årige satte dog efter drengene i sin bil, og da han indhentede dem, udsatte han dem for vold.

Den ene blev slået omkuld med et knytnæveslag i ansigtet. Herefter blev han, mens han lå på jorden, flere gange sparket i ryggen, på benene og i ansigtet.

Den anden dreng blev tilbageholdt mod sin vilje i en låst bil i omkring 20 minutter. Her blev han både blev slået i ansigtet og i maven.

B.T. har talt med moderen til den ene af drengene, der er rystet over udfaldet.

- Som forældre forsøger man at opdrage sine børn til at have tiltro til systemet, men det er svært at gøre i den her sag, siger hun.

Som asylansøger har man mulighed for at søge om såkaldt repatriering - økonomisk støtte til at flytte tilbage til sit hjemland.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet gives der op til 139.274 kroner per person over 18 år til repatriering.

Personer under 18 år får op til 42.476 kroner.