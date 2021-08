Direktør Peter Obel er vred over, at teknik- og miljøudvalget ikke vil fritage Obel Transports domicil for tilslutningspligt. Foto: Ulrik Reimann

Vognmand vred over afslag - skal tilslutte sig fjernvarme

Kalundborg - 14. august 2021 kl. 05:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune siger nej til, at Obel Transports nye domicil på Flakagervej 36 i Kalundborg kan blive fritaget for at tilslutte sig fjernvarmen.

Udvalget følger dermed indstillingen fra administrationen. Dog har Martin Schwartzbach (DF) stemt imod.

Byggeriet er et lavenergibyggeri med varmepumper og solceller, og ifølge direktør og vognmand Peter Obel var det en menneskelig fejl, som gjorde, at hans byggerådgiver KT erhversbyg fik afleveret lavenergibyggeri-­ansøgningen for sent.

Byggeriet står i dag færdigt udført som lavenergibyggeri og lever dermed op til de krav, der stilles for at kunne opnå en fritagelse for tilslutningspligt. Byggeriet levede dog først op til lavenergikravet i foråret 2021, da der blev installeret solceller.

Ansøgning for sent I indstillingen skrev Plan, Byg og Miljøchefen, at byggeriet ikke fritages for tilslutningpligt: »Der er ikke ansøgt rettidigt om fritagelse, inden byggeriet fik byggetilladelse jf. BEK om tilslutning til kollektiv varmeforsyning §17, §3, ligesom byggeriet ikke overholdt krav til lavenergibyggeri på ibrugtagningstilladelsestidspunktet«.

- Vi fastholder nej til fritagelse, fordi ansøgningen kommer et helt år for sent. Vi risikerer også at udhule fjernvarmen, hvis for mange får dispensation, så det bliver dyrere for de andre kunder, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

DF stemte imod Martin Schwartzbach (DF) stemte imod.

- I det juridiske notat står der, at Kalundborg Kommune kan give dispensation, og at det ikke er præcedensdannende, hvis man gør det. Virksomheden ville have fået dispensation, hvis ansøgningen var korrekt i første omgang, og det skal være OK at begå menneskelige fejl, siger han.

I Codex Advokaters juridiske vurdering står: »Det er vores vurdering, at Kalundborg Kommune i den foreliggende situation kan meddele dispensation fra tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 3.«

Vognmand undrer sig - Jeg kan ikke forstå, at man ansætter jurister, når man ikke efterkommer deres anbefalinger, siger Peter Obel.

Derudover finder han det også besynderligt, at Christian Sabber, Plan, Byg og Miljøchef i Kalundborg Kommune indstiller til et nej, når han i en mail den 24. juni 2021 til Kalundborg Forsyning skriver:

»Min umiddelbare konklusion er, at der reelt ikke er noget valg for kommunen og de skal have en dispensation. Bygningen er nu energimærket og på baggrund af notat fra Codex Advokater, så kan vi ikke nægte dispensationen.«

For Peter Obel stopper det ikke her.

- Jeg skal til at finde ud af noget med nogen jurister nu. Jeg står på min ret, siger han.