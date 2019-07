Vis hvad din forening kan

Derfor inviterer koordinator Anita Winther nu Kalundborgs foreninger til at byde ind med en bod, stand eller aktivitet, hvor man har mulighed for at profilere sig og komme i kontakt med en masse mennesker. - Vi vil gerne byde alle foreninger velkommen i bybilledet og stille op med en stand eller en aktivitet. Vi har byen fuld af gæster, og folk er på gaden for at nyde byfesten, så der er masser af mulighed for at vise, hvad ens forening kan. Det kunne for eksempel være fægteklubben, der måske kunne give en lille opvisning i, hvordan man fægter, eller skakspillere eller noget helt tredje, siger Anita Winther. Er man interesseret i at vise sin forening frem, skal man kontakte Anita Winther senest den 19. juli på følgende mail: info@voreskalundborg.dk