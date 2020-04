Lions har i en årrække iscenesat sankthansfesterne i Dommergårdens Have for byens erhvervs- og handelsstandsforening. Men den bliver næppe til noget i år. Foto: Maja Andersen

Virus udsætter uddeling af 100.000 kroner fra Lions

Det var oprindelig Lions-medlemmernes tanke at sanke 40.000 kroner sammen gennem indtjeninger og opsparing til glæde og gavn for det lokale foreningsliv - i anledning af løvernes 40 års jubilæum.

- Men forskellige omstændigheder har gjort, at vi nu kan uddele et betydeligt større beløb, og vi lander derfor på 100.000 kroner, siger præsidenten.

- Nej. Vi har ikke sat navne på modtagerne endnu. Men vi har besluttet, at donationerne varierer fra 5.000 kroner og op til 20.000 kroner, og vi har en god fornemmelse for, hvem der skal modtage penge, siger John Bruun Madsen.

En af de aktiviteter, som Lions i Høng er kendt for, er santkhansfesten i Dommergårdens Have.

- Lige her og nu forestiller vi os ikke, at det arrangement bliver gennemført. Men skulle regering og folketing beslutte, at vi lige pludselig måtte samles i større tal, for eksempel op til 1000 mennesker, så kan vi ret hurtigt få sat et mindre arrangement i scene. Men som sagt: Vores forventning i bestyrelsen er, at vi nok må vente til 2021.