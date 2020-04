Se billedserie Per Birkmose på langs - nu med hund i baggrunden. Den hedder Dulle.

Virtuel gymnastik - nu med hund

Kalundborg - 03. april 2020 kl. 19:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Midt i en trist tid, hvor store dele af landet er lagt ned, er der heftige herrer i Høng, som spjætter rundt på gulvet derhjemme under kyndig, gymnastisk vejledning to dage om ugen.

Manden i sort, der ligger udstrakt på gulvet, hedder Per Birkmose. Billedet er fra familien Birkmoses hus i Høng, og hunden i baggrunden lyder navnet Dulle. Men den deltager, så vidt det er oplyst, ikke i øvelserne, og Per Birkmose afviser på det bestemteste - trods påstande om det modsatte - at hunden er hjælpetræner.

Per Birkmose er en af lederne af Heftig Herremotion, et gymnastikhold under Høng Gymnastikforening.

Heftig Herremotion »arbejder med gode øvelser, der masserer kroppens muskler igennem«, som en af deltagerne, Niels Erik Danielsen, siger.

Og han fortsætter:

- 30-40 mænd i deres bedste alder har dyrket heftig herremotion i Høng Efterskoles gymnastiksal under kyndig ledelse af Arne Christoffersen og Per Birkmose hen over vinteren. Så kom corona-krisen. Og alt blev lukket ned.

Men næ, nej. Corona kan ikke sparke Heftig Herremotion til hjørne. Holdet fortsætter, to gange om ugen, og som sagt nu hjemme fra Per Birkmoses hus; med kamera og kunstigt lys og opmuntrende tilråb fra læreren, der, i langsom gengivelse, viser øvelserne for eleverne.

- Træningen transmitteres ud til motionisternes hjem gennem et it-program, der hedder Zoom. Vi træner stadigvæk både tirsdag og torsdag, bedyrer Per Birkmose, som også er løbetræner i DGI Midt- og Vestsjælland - og ved en masse om biler.

- Det vigtigste er, at Heftig Herregymnastik fortsætter, stønner en af eleverne, Niels Erik Danielsen - og løfter et ben.