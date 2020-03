Der er rigtig mange svaner og ænder, samt enkle måger i dette vandhul ud for Vestre Havnevej, som endnu ikke er frosset til. I 1979, hvor billedet er taget, strakte vinteren sig fra januar og til og med marts, så det er ikke altid man kan regne med at marts er den første forårsmåned. Foto: marts 1979 (Kalundborg Lokalarkiv)

Vinteren der ikke kom

Februar, den sidste af de tre vintermåneder, er gået, og foråret venter lige om hjørnet, og det kan også mærkes, at det bliver lysere dag for dag, men skulle det ske, at der kommer et par vinterdage i det næste stykke tid, så kan vinteren ikke blive ret lang.

Houget var tidligere mange gange frosset til, og under den strenge vinter i 1943 var isen så tyk, at Zone-Redningskorpsets ambulanceflyver kunne bruge Houget som landingsbane ved postflyvningerne til og fra Samsø og Sejerø.

Når det starter med frostvejr allerede i begyndelsen af december, kunne det godt blive nogle lange vintermåneder, og til sidst når vandet var frosset helt til, var det svært for fuglene at finde føde.

Der blev så startet fodring af fuglene i Houget, og denne fodring sluttede først, når det igen var muligt for fuglene selv at finde deres føde.

Mange børn og unge vil nok ikke kunne forestille sig, at vintrene kunne være så strenge, at Houget og Kalundborg Fjord nogle gange var dækket at et tykt lag is, så alt skibstrafik på fjorden var helt indstillet.