Se billedserie Formand for Foreningen Mullerup Vinterbadere bød forsamlingen velkommen, da foreningens nye sauna på Mullerup Havn blev indviet fredag eftermiddag. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Vinterbadere fik opfyldt hedt ønske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinterbadere fik opfyldt hedt ønske

Kalundborg - 01. oktober 2021 kl. 19:07 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Vinterbadesæsonen starter officielt den 1. oktober, og i år blev sæsonen indviet med maner på Mullerup Havn.

Efter flere års hårdt arbejde var det lykkedes Foreningen Mullerup Vinterbadere at få realiseret deres ønske om at få opsat en sauna på havnen, og en større gruppe af medlemmer og nysgerrige naboer mødt op for at være med til at fejre den officielle åbning af saunaen.

Placeret i et hjørne af havnen bag Iscafeen Mullerup Havn, kan saunaen prale af at have den måske bedste udsigt fra en sauna i Danmark, med frit udsyn ud over Musholm Bugt og helt over til Storebæltsbroen.

Fredag eftermiddag krævede det dog sin mand at nyde udsigten, for en kold vind blæste ind fra havet og ind i mellem nåede et skum­sprøjt fra de store bølger helt op over kanten af molen.

Forsamlingen stimlede således sammen for at få mest muligt ud af den smule læ der var at finde bag saunaen, mens formand Tina Falkensteen bød velkommen.

- Det er to år siden, at en lille flok glade amatører fandt ud af, at vi godt ville have en forening for vinterbadere og en sauna har i Mullerup. Det var et meget større arbejde, end vi havde forventet, men ved fælles hjælp lykkedes det os, sagde Tina Falkensteen.

Foreningen nærmer sig i dag hundrede fuldgyldige medlemmer, og formanden glædede sig over opbakningen fra medlemmerne, som holdt ved også under den lange nedlukning under coronakrisen.

Samtidig blev der også rettet en tak til Kalundborg Kommune, Trelleborg Fonden og Friluftsrådet, der alle har været med til at støtte projektet.

Administrerende direktør i selskabet Mayland Holding Anders Mayland, der er ejer af Mullerup Havn, var også blandt de fremmødte

- Vi blev først involveret i februar 2020, da vi overtog havnen. Jeg ved, at nogle af de involverede godt kunne have ønsket, at nogle ting havde gået hurtigere, men efter mange år, hvor der ikke var blevet brugt mange penge på Mullerup Havn, stod vi over for en investering på et større millionbeløb for at sætte havnen i stand. Det skulle først på plads, men jeg er meget glad for, at vi også kunne få plads til vinterbaderne og jeres sauna, sagde han.

Borgmester Martin Damm var også til stede på Mullerup Havn, da han var inviteret til at klippe den røde snor over og dermed officielt åbne den nye sauna.

- Der kommer flere og flere vinterbadere i Danmark, og vi lokale er kun glade for, at der kommer nogle nye aktiviteter til, så der kan være gang i Mullerup Havn hele året, sagde han.