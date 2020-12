Vinmanden anbefaler Mumm

De fleste glæder sig nok til at vinke farvel til 2020 - et år præget af corona, aflysninger, ændringer og ængstelser. Det skal være et farvel med stil - og afstand - og hos Meny i Kalundborg anbefaler vinmand Ole Lykke på, at man skal vælge en champagne fra G.H. Mumm, når det gælder drikken, der er obligatorisk ved alle årsskifter - champagnen.