Se billedserie Inger Hansen (tv), Bettina Newberry og Bjarne Jakobsen på Dyrehøj i går. da Feriepartner Vestsjælland overrakte penge til vingården.

Vingård investerer millionbeløb

Kalundborg - 10. april 2018 kl. 13:14 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyrehøj Vingaard, Danmarks største, investerer nu et millionbeløb i byggeri af et nyt storkøkken på 120 kvadratmeter, der skal servicere gæster fra helt små til de store selskaber, som besøger gården. Projektet involverer ansættelse af nyt personale, fortæller ejeren, vinbonde Tom Christensen, og Bettina Newberry, Toms søster - og Dyrehøjs daglige leder.

Samtidig har vingården modtaget støtte fra Feriepartner Vestsjællands oplevelsespulje. Støtten er på 5.000 kroner, som indgår i nye koncepter for forplejning af gæster på gården.

- Hos Feriepartner Vestsjælland går vi op i gode oplevelser for både sommerhusejere og -lejere og for alle andre, der besøger eller bor i det lokale sommerland. Derfor uddeler vi midler til personer, foreninger eller lokale ildsjæle, der bidrager til at gøre et besøg ved SjællandsVestkyst til en god oplevelse, siger direktør Bjarne Jakobsen.

De 5.000 kroner er et tilskud til vingårdens planer om at etablere industrikøkken og et udeområde med spisepladser, sjove legefigurer og toiletter, så hele familien kan have glæde af at besøge stedet og nyde et måltid mad til deres vin, tilføjer han, som gæstede Dyrehøj tirsdag i selskab med Christina Nyvang Andersen, kommunikationsansvarlig i VisitVestsjælland, som Feriepartner Vestsjælland arbejder sammen med.

Bettina Newberry: - Vi er meget glade for tilskuddet, der understøtter vores planer. Når vi til pinse åbner dørene for det nye projekt, vil vi være i stand til at tage både familier og større selskaber, med et blandet menukort, som også på den både får mulighed for at lære vores vine at kende.

Foruden uddelingen af de lokale midler, får Dyrehøj Vingaard og to andre prismodtagerne på SjællandsVestkyst også muligheden for en ekstra bonus. I slutningen af året afvikles en landsdækkende finale, hvor alle 27 feriepartnerbureauer uddeler i alt 100.000 kroner til de tre bedste projekter i hele Danmark.