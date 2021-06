Se billedserie Tom Christensen, ejer, Dyrehøj: - Hvis Catherine bliver udvist, vil Nicolas også forlade Danmark - og så står Dyrehøj Vingaard helt uden det faglærte personale, der skal til for at drive en vingård.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Vingård i klemme: Må ikke ansætte vinmager

Kalundborg - 11. juni 2021 kl. 13:47 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Dyrehøj, Danmarks største vingård, er direkte truet på sine udviklingsmuligheder. De danske udlændingemyndigheder - Siri (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) under Udlændinge og Integrationsministeriet - siger nej til vinspecialister fra henholdsvis USA og Canada, som Dyrehøj ønsker at ansætte til udvikling af vinproduktionen.

Siri begrunder afslaget med, at man ikke finder, at den amerikanske ansøger til stillingen som ny vinmager har sådanne unikke kvalifikationer, der berettiger til arbejdstilladelse i Danmark.

- Det handler ganske enkelt om manglende forståelse for behovet for højt kvalificeret arbejdskraft, som nu truer med at sætte en kæp i hjulet for en ellers flot fremgang, siger Carl F. Stub Trock, bestyrelsesformand på Dyrehøj og selv vinbonde, og Tom Christensen, der er ejer af og vinbonde på Dyrehøj.

Dyrehøj Vingaard har klaget sin nød til det lokale folketingsmedlem, Jacob Jensen (V), og til administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, »i frustration over de danske udlændingemyndigheders behandling af vingårdens medarbejdere«.

- Reelt er der tale om to afslag nærmest oven i hinanden fra Siri, og det er afslag, der bringer Dyrehøj Vingaard i en kritisk situation, der kan bremse udviklingen på Danmarks største vingård og indirekte for en succesfuld ny dansk vinindustri, der spirer frem i disse år, siger Carl F. Stub Trock.

Bestyrelsesformanden og Dyrehøjs ejer siger samstemmende, at »Siri med afslaget viser, at de slet ikke har indsigt i og forståelse for de helt nødvendige og unikke kompetencer, der skal til for at udvikle og drive en vingård og for at sætte dansk vin på verdenskortet«.

Baggrunden for kritikken:

Fem års uddannelse

Dyrehøj Vingaard søgte i efteråret 2020 efter en ny vinmager. At bestride dette job kræver en fem-årig universitetsuddannelse med speciale i vinproduktion, også kaldet en »master i ønologi«. Denne uddannelse udbydes i alle klassiske vinlande i Verden.

Men de specielle klimatiske forhold for vinproduktion i Danmark kræver indsigt i de køligere landes vilkår, og derfor er ønologer fra eksempelvis New Zealand (hvor Dyrehøjs første vinmager kom fra), Canada eller Tyskland særligt veluddannede til at løfte ansvaret i Danmark.

- Dyrehøj Vingaard iværksatte en rekrutteringsproces for at finde de optimale kompetencer og erfaringer - og det lykkedes. I begyndelsen af december 2020 skrev Dyrehøj kontrakt med en ung mand fra Californien, der havde taget sin master i ønologi i New Zealand - og dermed besad den ønskede viden om koldklima-vine, siger Carl F. Stub Trock.

Kort efter søgte den nye vinmager om tilladelse til at rejse til - og arbejde i Danmark. Men Siri sendte 30. marts i år et afslag med følgende begrundelse: »We do not find that you have the special individual qualifications that make it appropriate to grant you a residence and work permit to carry out the job in question« (frit oversat: Ansøgeren har ikke erhvervet en specialiseret uddannelse der berettiger til opholds- og arbejdstilladelse i Danmark).

- Styrelsen (Siri) forstår altså ikke, at en dansk vingård har brug for en master i ønologi for at kunne lave vine i international topkvalitet, at sådanne ønologer ikke findes i Danmark og derfor må hentes i udlandet, endsige at netop denne kandidats uddannelse fra New Zealand i allerhøjeste grad rummer 'specielle, individuelle kvalifikationer', siger Carl F. Stub Trock.

Konsekvensen er, at Dyrehøj Vingaard nu står uden vinmager og har måttet klare sig selv siden høsten i efteråret, hvilket langt fra er optimalt endsige holdbart i forhold til vingårdens egen produktion og i forhold til vinproduktionen for cirka 25 andre danske vingårde, siger Tom Christensen.

Kan miste dem begge

Siri har også meddelt afslag på arbejds- og opholdstilladelse til en ny assisterende vinmager, Catherine Ferland fra Canada.

- Det udløser en akut risiko for, at Dyrehøj så også mister sin meget dygtige markchef, der er franskmand (EU-borger) og derfor gerne må arbejde og bo i Danmark.

Markchefen, Nicolas Santi, er nemlig kæreste med Catherine Ferland.

Carl F. Stub Trock og Tom Christensen siger:

- I september 2020 ansatte Dyrehøj Vingaard Nicolas Santi, som har cirka 10 års solid erfaring med at passe vinmarker i Frankrig og flere andre lande i Verden.

Han flyttede til Røsnæs sammen med sin canadiske kæreste og sambo gennem flere år, Catherine Ferland, som også har erfaring fra udenlandske vingårde, herunder fra sit hjemland, der ligesom Danmark laver koldklima-vine.

- På den baggrund ønskede Dyrehøj også at ansætte Catherine som assisterende vinmager, da hun er dygtig og erfaren på dette område - og bor få kilometer fra vingården.

- Catherine søgte derfor om arbejds- og opholdstilladelse som partner til Nicolas, der er EU-borger, siger Tom Christensen:

- Men også i dette tilfælde gav Siri afslag - nu med begrundelsen, at Catherine ikke har indsendt tilstrækkelig dokumentation for sit samliv med Nicolas!

Indklaget afgørelse

Catherine har netop indklaget/appelleret denne afgørelse til Udlændingenævnet, idet hun kan bevise sit samliv med Nicolas gennem 31 måneder og dermed langt overgår krav om minimum 18 måneder.

Afgørelsen får meget hårde ord med på vejen:

- Dyrehøj Vingaard finder det aldeles urimeligt og umenneskeligt, at et dygtigt ungt menneske, der gerne vil arbejde i Danmark og som besidder unikke, efterspurgte kompetencer, på denne måde skal blotte sig og indsende blandt andet meget private fotos for at overbevise danske myndigheder om et bevisligt samliv, siger formand og vingårdens ejer:

- Vi har har fået oplyst, at behandlingen af Catherines klage kan tage seks til otte måneder, og så længe er det ikke rimeligt, at hun skal leve i uvished om en evt. udvisning - og at vingården skal overleve uden kvalificeret personale, siger Carl F. Stub Trock og Tom Christensen.

Samlet set betyder Siri's afslag, at Dyrehøj Vingaard står uden vinmager og uden assisterende vinmager, selv om vingården har fundet de rigtige kandidater til begge jobs.

- Og hvis Catherine bliver udvist, vil Nicolas også forlade Danmark - og så står Dyrehøj Vingaard helt uden det faglærte personale, der skal til for at drive en vingård.

Carl F. Stub Trock:

- Hvis Dyrehøj på denne måde bliver forhindret i at drive vingård, vil det ramme en lang række andre danske vingårde, der får produceret deres vine på Dyrehøj. Som den største vingård i Danmark er Dyrehøj på mange måder et kraftcenter for udviklingen af en egentlig vinindustri i landet, så en kvælning af Dyrehøj vil få afledte effekter på rigtig mange områder.

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) besøger i dag, fredag, Dyrehøj Vingaard for at se og høre om succesen og udviklingsmulighederne for dansk vin - og for at få indsigt i de aktuelle problemer med at få lov til at ansætte kvalificerede medarbejdere.

Dansk Erhverv melder, at organisationen hurtigst muligt vil tage sagen op med de relevante myndigheder.