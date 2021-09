Se billedserie Tirsdag ved frokosttid, hvor det kun blæste tre meter i sekundet, kørte fem af de seks vindmøller på Asnæs. Foto: Ulrik Reimann

Vindmøllerne kan stå stille selv om det blæser

Kalundborg - 29. september 2021

Ulrik Reimann

Hvorfor kan vindmøller stå stille, selv om det blæser kraftigt? Det spørgsmål har redaktionen modtaget pr. brev fra en læser, Jørgen J. fra Røsnæs.

Hvorfor kan én, flere eller alle seks vindmøller på Asnæs stå stille, selv når det blæser med kulingstyrke? Det undrer, når man tænker på mangel på elektricitet og de høje priser, skriver læseren, der har bemærket, at alle seks møller på Asnæs kører på nogle tidspunkter, og så kan det ske, at de tre stopper. Derefter stopper yderligere to, så kun én kører videre - selv om der er rigeligt med vind.

Strøm kan ikke gemmes

Greve og vindmølleejer Christian Lerche-Lerchenborg kan forklare, hvorfor vindmøller ikke altid kører, selv om det blæser godt:

- Det handler om at undgå overproduktion, fordi strømmen ikke kan gemmes, og midlet til at styre produktionen kaldes regulerkraft, som er noget, der styres af elselskabet, oplyser greven og nævner, at de, der er villige til at holde stille med deres vindmøller, kan blive kompenseret.

I markedet for regulerkraft kan der være muligheder for øget indtjening, hvis man er villig til at afbryde sin elproduktionen på tidspunkter, hvor markedsprisen er gunstig. Markedsprisen afhænger af situationen på balancemarkedet, hvor elsystemets forhold mellem produktion og forbrug balanceres. I perioder, hvor elnettet er præget af overproduktion, stiger markedsprisen for nedregulering, og i nogle tilfælde kan det derfor betale sig at stoppe elproduktionen på vindmøller.

De seks vindmøller på Asnæs blev opført i 2012 og er på 3 MW, og på Lerchenborgs jorder ligger også en stor solcellepark, som dækker et areal på 80 hektar og kan producere op til 45 MW.

Samlet kan vindmøllerne og solcelleparken producere 120 millioner kw-timer årligt, svarende til forbruget i omkring 30.000 husstande, oplyser Christian Lerche-Lerchenborg.