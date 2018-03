Mikkel Thisgaard, Niels Bonde og Rasmus Bonde fra Herreshoppen i Bredgade er alle i højt humør og klar til at tage imod alle fødselsdagskunderne. Foto: Jørn Nymand

Vind rejse til Thailand når herretøjsbutik fejrer fødselsdag

Kalundborg - 18. marts 2018 kl. 14:48

Igen i år er der en række rigtig gode grunde til at være med til at fejre fødselsdag hos Herreshoppen i Bredgade i Kalundborg. Butikken fylder 24 år, og det kommer igen ikke til at gå stille af.

Fra torsdag den 22. marts til og med søndag den 25. marts er butikken fyldt med masser af ekstra gode fødselsdagstilbud. Derudover kan man torsdag, fredag og lørdag snuppe sig en Herreshop-grillpølse fra Meny og et glas fadøl.

Rasmus Bonde har hyret ekstra mandskab i forbindelse med fødselsdagsfejringen, så der bliver igen mulighed for at møde Thorkild Petersen, som tidligere drev Thorkild Herretøj i Skibbrogade.

12 dage i varmen

- Og så skal vi også have sendt et par af vores kunder på en gratis tur til det varme Phuket i Thailand, hvor de skal bo blot 50 meter fra vandet. 12 overnatninger inkluderer gevinsten, hvor de heldige vindere skal bo på Ochidacea Resort med udsigt over Kata bugten, fortæller Rasmus Bonde.

For at deltage i konkurrencene skal man svare på et spørgsmål og indlevere konkurrence-kuponen, som er på side 3 i denne avis, senest den 6. april 17.30.

- Vi trækker vinderen lørdag den 7. april klokken 13. Det er SMJ-Revision, der står for lodtrækningen. Og for at vinde, så skal man være til stede ved lodtrækningen. Er man ikke det, så trækker vi en andne vinder, forklarer Rasmus Bonde.

Sidste år var over 1.000 mennesker forsamlet ved Herreshoppen, da lodtrækningen fandt sted, og heldigvis var vinderen til stede.