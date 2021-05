Efter sommerferien bliver der igen skruet op for markedsføringen af »Vind en butik«. Foto: Jørn Nymand

Vind-en-butik bliver et stående tilbud

Kalundborg - 25. maj 2021 kl. 18:09 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

- Der har ikke været den store hype om det.

Morten Hass Augustsen, projektleder i Kalundborgegnens Erhvervsråd, siger det uden omsvøb: Idéen »Vind en butik« er ikke slået an i den grad, man havde saset på.

- Set i bakspejlet kan vi godt se, at det nok ikke var det bedste tidspunkt at markeds­føre idéen på: Midt i en nedlukning.

Morten Hass Augustsen tror imidlertid på, at initiativet vil fænge.

- Nu venter vi lidt med at skrue op for markedsføringen af idéen. Vi venter til efter sommerferien, når der er åbnet rigtigt op for mange aktiviteter i samfundet.

Her og nu gøres det til et stående tilbud, så interesserede kan melde sig.

Kort fortalt er det erhvervsrådet sammen med de lokale erhvervsforeninger i Kalundborg, Gørlev og Høng og med hjælp fra et hold af lokale virksomheder, der har fostret idéen.

Tanken er byde på muligheden i alle tre byer. Der blev lagt for i Kalundborg, og det er i første omgang her, det stående tilbud gives.

Tanken er at stille et butikslokale til rådighed i to år på meget favorable vilkår.

- Gratis bliver det ikke, men vi vil medvirke til at forhandle en attraktiv husleje, og man får tilbudt masser af markedsføring og support til opstart og drift, Der holdes simpelthen en hånd under vinderen. Der er også mulighed for lidt håndværkerassistance og for konsulentbistand.

For at vinde skal forretningsidéen bringe noget nyt til bymidterne. Det kan være et anderledes tilbud, en ny måde at drive butik på eller bare en type butik eller service, som ikke er i bymidten i forvejen.

Vil man deltage, skal man beskrive sin butik og forretningsidé og være parat til at præsentere den over for et panel af durkdrevne forretnings- og markedsføringsfolk.

Med andre ord: Idéen bag »Vind en butik« lever fortsat. En mulighed for at få bistand til at føre sine drømme ud i livet, komme godt fra start og blive solidt rustet til, at drømmen bliver til virkelighed også længere frem.