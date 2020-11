Pengeinstitutterne i Kalundborg står bag sponsoratet af de 10.000 kroner. Fra venstre er det filialdirektør Anya Wentoft, Danske Bank, afdelingsdirektør, privat, Anne Marie Antonsen , Jyske Bank, filialdirektør Heidi Broskov Sørensen, Nordea, afdelingsdirektør Henrik Levy Nielsen, Dragsholm Sparekasse samt filialdirektør Maise Larnkjær, Arbejdernes Landsbank. Sparekasse Sjælland-Fyn er også blandt sponsorerne, men kunne ikke deltage under fotograferingen. Foto: Jørn Nymand

Vind 10.000 kr.: Pengeinstitutter støtter den lokale julehandel

Mere end nogensinde har de lokale butikker i år brug for en juleomsætning, der er helt oppe at ringe. Omsætningen er ramt af coronaen, men hvis de lokale borgere vælger at købe deres julegaver lokalt, vil det være en tiltrængt, positiv indsprøjtning, der kan være med til at redde noget af den nedgang, som en del butikker har haft siden det tidlige forår.

Og igen i år kan de lokalt handlende kunder deltage i en konkurrence om 10.000 kroner, som er sponseret af de seks lokale pengeinstitutter

For at få lodder i den attraktive konkurrence, skal man, ligesom sidste år, handle i Vores Kalundborgs medlemsbutikker. Her udfylder man en kupon med navn og telefonnummer og deltager i lodtrækningen om at vinde gavekortet på de 10.000 kroner. Hvis man er i tvivl om hvilke butikker, der er medlemmer af Vores Kalundborg, så kan man se det på foreningens hjemmeside, ligesom butikkerne også skilter med medlemsskabet.

- I Vores Kalundborg er vi meget glade for, at pengeinstitutterne igen støtter denne konkurrence. Det er Jyske Bank, Nordea, Sparekassen Sjælland, Arbejdernes Landsbank, Dragsholm Sparekasse og Danske Bank, som står bag sponsoratet, fortæller aktivitets- og marketingkoordinator Mei Kanstrup, Vores Kalundborg.

- Gavekortet på de 10.000 kroner skal bruges i minimum tre butikker, og konkurrencen begynder tirsdag den 1. december.

Vinderen bliver fundet ved en lodtrækning den 18. december, hvorefter vinderen får direkte besked. Søndag den 20. december skal den heldige vinder så power-shoppe for 10.000 kroner, fortæller Mei Kanstrup.

Under julegaveindkøbet bliver vinderen kørt rundt i hestevogn til de butikker, vedkommende vil handle i.

Mei Kanstrup håber, at konkurrence kan være med til yderligere at skærpe lysten til at handle lokalt.

- Vi skal bakke op om vores lokale butikker. Det gælder både til jul og den resterende del af året, hvis vi vil sikre, at der fortsat er fysiske butikker i Kalundborg, siger Mei Kanstrup