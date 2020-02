Se billedserie Restaurant Næs præsenterer vine fra alle fire vingårde på Røsnæs, som er med på dette foto. Fra venstre Lise og Poul Barfod, Barfod Vin, Tom Christensen og Betina Newberry, Dyrehøj Vingård, Carl F. Stub Trock, Stub Vingård, og Anders Lejbach, Røsnæs Vingård. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vinbønder overtager drift af restaurant Næs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinbønder overtager drift af restaurant Næs

Kalundborg - 20. februar 2020 kl. 14:19 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyrehøj Vingård og Stub Vingård er med i ejerkredsen, som nu overtager forpagtning og drift af Restaurant Næs.

*

Et nyt team af lokale kræfter, herunder to vinproducenter på Røsnæs, overtager forpagtning og drift af Restaurant Næs. Det meddeler kredsen af forpagtere.

- Med hoteldirektør Hanne Dyremose i spidsen samler det nye team alle aktiviteter på Strandhotellet i én fælles drift, til glæde for de mange gæster, der årligt gæster Røsnæs' svar på 'Badehotellet', siger en af de nye forpagtere, Carl Stub Trock og tilføjer, at Hanne Dyremose fortsat står for driften af strandhotellet.

Med i teamet er restaurantchef Christian Børnig, der vil stå for den daglige ledelse af restauranten og for hotellets fester og events i tæt samarbejde med Hanne Dyremose. Christian har en baggrund i branchen, herunder fra Kragerup Gods, hvor han også arbejdede sammen med Hanne Dyremose, og senest fra Hotel Arctic, det førende hotel i Ilulissat på Grønland.

I ejerkredsen bag restaurantselskabet indgår også ejeren af Dyrehøj Vingaard, Tom H. Christensen, så det i forvejen tætte turismesamarbejde mellem to af de største attraktioner på Røsnæs kan udbygges.

Sidste mand i ejerkredsen er vinbonde og erhvervsmand Carl F. Stub Trock, der vil fungere som bestyrelsesformand - samme rolle som han i øvrigt har på Dyrehøj Vingaard.

Det nye team har nu overtaget driften af Restaurant Næs fra de hidtidige forpagtere, »Madkastellet« som Jens Junert og Rasmus Pors står bag. De to har efter henved tre år valgt at koncentrere kræfterne om koncernens mange andre restauranter, konferencesteder og kantiner, som alle ligger i Københavnsområdet.

- Koncernen er glade for at have været med til at sætte Røsnæs på det gastronomiske landkort og er stolte over at have sikret Restaurant Næs titlen 'Sjællands Bedste Restaurant' (udenfor Hovedstaden) i 2018, men vi finder det naturligt at give stafetten videre til lokale kræfter, siger Jens Junert og Rasmus Pors.

Det nye team på Restaurant Næs vil fortsætte konceptet med basis i moderne dansk og fransk køkken, men vil også søge lidt tilbage til »rødderne«, som prægede restauranten i dens første år, hvor der blev lagt stor vægt på anvendelsen af lokale råvarer i et tæt samarbejde med fødevareproducenter på Røsnæs og omegn.

I køkkenet fortsætter køkkenchef Johnas Ørnskov Christensen, køkkenchef på Restaurant Næs siden juni 2019. Johnas er uddannet på Hotel Stella Maris i Svendborg og har efter en periode som køkkenchef i de franske og østrigske alper beklædt stillingen som souschef på Skoemagerkroen, hvor han var med til at vinde titlen »Sjællands Bedste Restaurant« (udenfor Hovedstaden) i 2019.

- Da to af de nye ejere af restaurantselskabet er vinbønder, er det oplagt, at Restaurant Næs ikke bare vil tænke lokalt, når menuerne skal fastlægges, men også vil tænke i at præsentere gæsterne for det ypperste af dansk vin med højt præmierede vine fra Dyrehøj Vingaard og fra de andre producenter på vinlandet Røsnæs, siger Carl F. Stub Trock.

- Vi tror på, at Strandhotel Røsnæs og Restaurant Næs under fælles ledelse og med det nye lokale team i spidsen bliver et stærkt tilbud til de mange erhvervskunder, der søger et hotel med gode konferencefaciliteter, et godt køkken og mange værelser, men også med appel til turister og besøgende, der søger fred og ro i vandkanten, og til dem, der gerne vil holde fest og arrangementer med vingårde, golfbane, badestrande, vandreruter og lystfiskeri lige om hjørnet - midt i Røsnæs' helt unikke natur.

Carl F. Stub Trock tilføjer, at overtagelsen af Restaurant Næs markeres med en reception, hvor det nye ejerteam byder på snacks af lokale råvarer og - ikke overraskende - vin fra Røsnæs. Datoen ligger endnu ikke fast.