Se billedserie Der smages på en Solaris 2019 fra Barfod Vine. Fra venstre købmand Peter Egebæk, vinbondeparret Povl og Lise Hyttel Barfod og vinmand Ole Lykke. Fotos: Claus Sørensen

Vin med smagen af Røsnæs

Kalundborg - 19. maj 2021 kl. 07:37 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

- Jo, vi kan godt...

Povl Barfod, vinbonde på Røsnæs, siger det. Stille og roligt, men også selvbevidst.

Han har også noget at have det i.

Når man som han og hustruen, Lise Hyttel Barfod, kan præstere vine, der kommer hjem med syv medaljer - fem guld og to sølv - fra en international vinkonkurrence, kan man godt være sig selv og sit produkt bekendt. Og kan være bekendt at sige det, bekendt at skilte med det.

Og skiltes med det bliver der. Nu også i Meny i Kalundborg, hvor vinafdelingen har taget Barfod Vine ind i sortimentet og givet den lokale vinproducent en hædersplads.

De nordiske kold­klimavine fra Røsnæs er på hylderne - eller rettere i kasserne - i en særlig udstilling, Og der er flere grunde til, at supermarkedet har valgt at fremhæve hvid- og rosévinene fra Barfods vinmarker på Røsnæs.

Vinmand Ole Lykke har gjort noget særligt ud af præsentationen af Barfod-vinene i Meny på grund af kombinationen af kvalitet og lokalt produkt.

- Det er en danskproduceret vin - en lokal vin. Virkelig en kvalitetsvin. Jeg har smagt meget dansk vin, og Solaris 2019 hvidvin fra Barfod er den bedste danske vin, jeg har smagt. Den kan jeg lide. Den afspejler høj kvalitet.

Aftalen kom i stand, en dag Povl Barfod var i Meny for at købe ind. Han og købmand Peter Egebæk faldt i snak.

- Jeg faldt for det produkt og de mennesker, der står bag det og besluttede at satse - og kunderne har taget imod over al forventning, lyder det fra Peter Egebæk: - Vi kan mærke passionen og er stolte over at repræsentere vingården.

Povl Barfod er glad for muligheden for at skærpe profilen lokalt og få flere lokale til at få øje på mulighederne.

I Meny er flere forskellige hvidvine og rosévine fra vingården på Røsnæs. Vine, der er blevet bedømt og mere end rost.

- Vi kan måle os med og matche internationale vinproducenter fra anerkendte hvidvinsnationer som New Zealand, Australien og Østrig. Det fik vi syn for ved en international vinkonkurrence, hvor vi havde fire vine med. Alle fire vine kom hjem med medaljer, to af dem med hver to guldmedaljer, en med en enkelt og en med to sølvmedaljer.

Vinene fra Barfod-markerne tappes på samme slags vinflasker, som de bruger i Østrig.

- Slanke flasker, som matcher produktet godt, siger Lise Hyttel Barfod. Hun fortæller, at årgang 2020 endnu ikke er flasket.

Og apropos Østrig, så har Povl Barfod en østrigsk samarbejdspartner, som er femte generation af vinbønder, og som han gerne spørger til råds.

Samtidig slår han fast, at vinene fra Barfod Vine er helt deres egne: - Det er smagen af Røsnæs, vi byder på.