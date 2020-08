Se billedserie Kim Christensen har fået tusindvis af flasker vin hjem til vinfestivalen i Kvickly. Bl.a. denne La Binette Leon Grenache Noir 2019 fra Frankrig. Den har en flot krydret duft. Det er en ung og meget frugtig vin med et let sødmepræg og masser af krydrede noter. Fotos: Jørn Nymand

»Vin er smagen af poesi på flaske«

Kalundborg - 26. august 2020

»At fremstille vin er som at have børn; du elsker dem alle, men hold da fast, hvor er de forskellige«. Citat fra Bunny Finkelstein, amerikansk vinproducent. Der bliver rig lejlighed til at undersøge nærmere, om der er hold i citatet, når Kvickly Kalundborg tager hul på den storr vinfestival i denne uge.

På fredag den 28. august er der dækket op til smagsprøver på bl.a. den stribe af nye vine, som Kim Christensen, souschef i Kvickly, sammen med sine medarbejdere har prøvesmagt og på det varmeste kan anbefale kunderne at stifte nærmere bekendtskab med.

- Af hensyn til coronaen vil vi naturligvis sørger for, at kunderne ikke kommer til at stå for tæt, gør Kim Christensen opmærksom på. Det er nemlig et stort tilløbsstykke, når varehuset holder vinfestival, hvor mange kunder sikrer sig et godt overblik over, hvad de kan forvente sig af vinene, som kommer på bordet i løbet af efteråret og vinteren og til de kommende udskudte familiefester.

Kvickly »afprøvede« nogle af vinene i foråret overfor kunderne. Disse vine blev meget hurtigt populære, og nu kommer de igen i handlen i forbindelse med vinfestivalen, hvor der foruden smagsprøver naturligvis er attraktive priser på de gode og meget populære dråber.

Kim Christensen fortæller, at sommeren rent vinmæssigt er forlænget, da salget af eksempelvis rosévin stadig fortsætter i højt tempo.

- En hel del er endda begyndt at drikke rosé hele året. Og så er der en generel tendens til, at kunderne gerne vil betale mere for vinen for at sikre sig en endnu bedre kvalitet, fortæller Kim Christensen.

Under coronakrisen faldt vinsalget lige efter 11. marts, men efterhånden som ugerne gik, så kom der virkelig gang i vinsalget - også af de dyre vine.

- Folk kunne ikke komme ud og spise, så valgte man i stedet for at forkæle sig selv derhjemme.

Tænker man allerede nu på vinen til den danske fede julemad, så er Kim Christensen også klar med forslag til, hvilke flasker det eventuelt kunne være, der skal op på julebordet sammen med flæskestegen og andestegen, sovsen og rødkålen samt de brune kartofler.

De økologiske og veganske vine er også i stadig fremmarch, da flere og flere lægger vægt på, at vinen er dyrket under forhold, som på ingen måde skader eller belaster miljøet.