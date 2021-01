En del borgere har fået opfattelsen af, at der for tiden var lukket for blodprøvetagning i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg. Men det er der ikke - man behøver ikke at tage udenbys for at få taget blodprøver. Foto: Mie Neel

Vildfarelse om blodprøvetagning

Kalundborg - 28. januar 2021 kl. 10:59 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen

Uden at kunne sætte præcise tal på har et undrende personale på Klinisk Biokemisk Afdeling i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg i de senere dage oplevet, at markant færre borgere end sædvanlig har henvendt sig for at få taget en blodprøve.

Og en del af dem, som trods alt har henvendt sig, har været i tvivl om, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre for tiden at få taget en blodprøve lokalt i Kalundborg.

Det beretter kommunikationskonsulent Nina Husted Jørgensen fra Holbæk Sygehus, som afdelingen sorterer under.

Ved at spørge nogle af de tvivlende borgere er afdelingens personale nået frem til, at det er en artikel, der blev bragt i Nordvestnyt samt her på sn.dk i sidste uge, der er årsag til, at blodprøvepatienterne tror, de er nødt til at tage udenbys.

I artiklen, der var ganske korrekt, bliver det oplyst, at Covid-19-situationen har presset Region Sjælland til at udskyde flere operationer, samt at også skadeklinikkerne på sundhedscentrene i Kalundborg og Nakskov samt røntgenundersøgelser i Kalundborg lukker.

De nævnte funktioner i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg er ganske rigtigt lukket for tiden, men det gælder ikke blodprøve­tagningen, understreger kommunikationskonsulent Nina Husted Jørgensen.

Som situationen er nu, er der med andre ord ingen grund til, at borgere i Kalundborg Kommune tager udenbys for at få taget blodprøver.

Både blodprøvetagning og EKG bliver således foretaget i Sundheds- og Akuthuset på Nørre Allé 31 som hidtil. En forudsætning er dog, at man forinden har booket en tid på www.blodproever.dk.