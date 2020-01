Sophie Knudsen, der er udtaget til DM i Skills, elsker at se de drastiske ændringer, man som anlægsgartner kan lave i en have. Foto: Anders Ole Olsen

Vil inspirere andre til at blive anlægsgartner

Med sin deltagelse i den nationale konkurrence håber hun at kunne inspirere yngre elever til at skæve mod anlægsgartnerfaget, når de selv på et tidspunkt skal vælge ungdomsuddannelse. Både fordi hun vil vise, at der er andre veje end gymnasiet, men også fordi hun selv en dag håber at få en lærling, der er lige så engageret som sig selv.

- Jeg håber, at der er nogle nye 9. klasser, der tænker, at det ser fedt ud at være anlægsgartner, siger 20-årige Sophie Knudsen fra Høng, der som elev på EUX anlægsgartner, er blevet udtaget til at stille op til DM i Skills.

